Federal A: El Lobo recibe al Cuervo en el Núñez desde las 17,30

Esta tarde en el marco de la fecha 12° de la Zona Norte del Federal A, Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad, recibe a Central Norte de Salta desde las 17,30 en la búsqueda de un resultado positivo que corte la racha de los últimos partidos. Arbitra el colegiado Fernando Marcos.

A partir de las 17:30 Gimnasia y Central Norte protagonizarán su choque por la fecha 12 de la zona Norte del Torneo Federal A 2022.

Tras la derrota ante Defensores de Villa Ramallo y Douglas Haig, Gimnasia quiere levantar cabeza en el Núñez de local, la misión no será sencilla ya que enfrente tendrá a uno de los líderes de la Zona junto a Racing de Córdoba, Central Norte de Salta que además viene de golear a Juventud Unida.

El Lobo que recupera a Leo López tras su desgarro, podrá contar con el zaguero aunque no contará con Romero Giraud quien se lesionara ante Defensores el último partido. Seguramente Juan Manuel Piedra y Tomás Rossi serán los centrales y entre Griego o Ríos se complete la defensa.

En el medio Orcellet podrá contar con Marcelo Benítez, rodeado de Oviedo, Carrasco y De Sousa, desde allí Gimnasia ha orquestado sus mejores desempeños. Musico, García, serán las alternativas para completar el medio.

Y adelante Leguizamón, Solohaga y Lovotti están convocados para hoy, habrá que ver el esquema y los nombres que defina el DT para enfrentar a un rival muy peligroso pero que tampoco es invencible.

Domingo: 11:00: Juventud Unida vs. San Martín (Formosa)., Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). 11:00: Sportivo Las Parejas vs. Atlético Paraná. Árbitro: Marcelo Alejandro Sanz (Coronel Vidal). 11:00: Juventud Antoniana vs. Unión (Sunchales). Árbitro: Guillermo Adrián Brillada (Resistencia). 11:15: Boca Unidos vs. Depro. Árbitro: Brian Gustavo Ferreyra (Venado Tuerto). 11:30: Sportivo Belgrano vs. Douglas Haig. Árbitro: Gustavo Federico Benítez (Salta). 17:30: Racing (Cba.) vs. Def. de Belgrano. Árbitro: Mauricio Exequiel Martín (Tucumán). Libre: Sarmiento (Resistencia).