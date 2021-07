Federal A: Gimansia lo perdió sobre el final ante Chaco For Ever

En el marco de la fecha 14° de la Zona B del Federal A, Gimnasia cayó por la mínima como visitante ante Chaco For Ever. El gol lo convirtió a los 41′ Matías Romero que se subió al 3er lugar, mientras que Gimnasia sigue 10°y recibirá al líder Racing de Córdoba en el Núñez.

En un partido parejo y con pocas situaciones de peligro, For Ever se vió sorprendido por Gimnasia que salió a presionar en la zona media hacia adelante del conjunto local, rompiendo los circuitos de generación de juego de Fior Ever.

Ofensivamente Gimnasia intentó con García y Tarasco con mucha movilidad y le ganó la mitad de la cancha a For Ever. Con Leonel López por derecha y el doble cinco de Ardetti y Oviedo que le hizo marca personal a Ricardo Acosta. El conjunto de Orcellet se hizo dueño de la pelota e intentó con prolijidad, pero sin sorpresa y no pudo generarle peligro a un tranquilo Canuto.

Lo de For Ever fue casi nulo en ataque donde solo pudo probar de lejos a un muy seguro Flores Oriques. El partido fue de un nivel muy escaso de situaciones de peligro para Gimnasia que solo se aproximó con tiros de pelota parada en dos ocasiones.

En el complemento, el conjunto de Cravero lo fue a buscar y con el ímpetu de los ingresados Matías Romero, Gaspar Triverio y Leandro Allende, tuvo mayor dinámica y con poquito lo terminó sometiendo a Gimnasia que decayó en intensidad y volumen de juego ofensivo.

A los 6′ disparó Elgorriaga y era gol, pero Ibarra estaba sobre la línea y fue off side. Luego Emanuel Díaz con un tiro libre reventó el travesaño. Allende de cabeza estuvo cerca tras un gran centro de Enzo Bruno, pero la pelota se fue apenas desviada. Y finalmente fue Matías Romero el que ganó y de pique al suelo puso el 1 a 0 final, a los 41’.

Se vuelve Gimnasia con las manos vacías, estuvo cerca de rescatar un punto fuera de casa, ante un rival dificil y candidato a pelear el ascenso. Otra vez un centro cruzado complicando al fondo, lo deja sin nada a un equipo que no liga fuera de casa. A seguir trabajando y pensar en Racing de Córdoba el próximo partido.



SÍNTESIS:

CHACO FOR EVER (1):

Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Ricardo Acosta; Mauro Siergiejuk y Cristian Ibarra.

DT: Daniel Cravero.

GIMNASIA CDU (0):

Eduardo Flores Oriques; Rafael Ríos, Matías Presentado, Damián González Hernández y Roque González; Leonel López, Enzo Oviedo, Juan Carlos Ardetti y Agustín Favre; Agustín García y Rubén Darío Tarasco.

DT: Hernán Orcellet.

Gol: 41ST Matías Romero (FE).

Cambios: ST Matías Romero por Mauro Siergiejuk (FE), Gaspar Triverio x Ricardo Acosta (FE), Leandro Allende x Lucas Jofre (FE), 17ST Enzo Bruno x Oscar Gómez (FE), 20ST Juan Manuel Rodríguez x Leonel López (G), Martín Schlottauer x Agustín García (G), 27ST Marcos Fissore x Pablo Cuevas, 28ST Eric Rodas x Enzo Oviedo (G), 43ST Camilo Viganoni x Roque González (G).

Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe).

Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Mariano Agli (Oberá).

Cuarto: Enzo Silvestre (Santa Fe).

Estadio: Juan Alberto García.