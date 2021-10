Federal A: Gimnasia chocó con el colectivo de Crucero

El Lobo empató ayer 1 a 1 con Crucero del Norte por la fecha 27 del Torneo Federal A. Con este resultado queda ya casi sin chances de soñar con meterse en el octogonal final por el ascenso. Gimnasia tuvo algunas chances pero chocó con la figura del visitante su arquero Joaquín De los Reyes.

Gimnasia llegó a este partido en el Núñez sin chances de especular. Era la primera vez que el estadio se abría al público, y a pocas fechas del final de la fase regular, debía ganar o ganar para seguir con chances de meterse en el octogonal. Es que si bien no quedó afuera aún por las matemáticas, lo que sí lo está dejando afuera es la realidad: El Lobo no le pudo ganar a Crucero del Norte, que va último, ya sin chances de clasificar y que además llegó de Misiones media hora antes de saltar a la cancha. Y las matemáticas le piden ganar ahora en Salta y en Córdoba y recibir a Chaco For Ever, tres victorias ante los mejores equipos del certamen, parece imposible.

El Lobo hizo méritos para ganarle a Crucero, pero se encontró con un soberbio Joaquín De los Reyes en el arco del equipo misionero. El golero de apenas 22 años fue clave para el visitante, en el primer tiempo le paró una a Leguizamón en la línea y otra clarísima a García. Daba seguridad y ordenaba en el fondo a Crucero que no hacía méritos más que para evitar goles.

El equipo de Orcellet fue con amor propio, pero también con argumentos futbolísticos. Musico y Leguizamón volvieron a entenderse bien, García acompañaba y había triangulación de juego asociado, desbordes y llegadas. El público se fue esperanzado tras el primer tiempo, Gimnasia jugaba mejor y parecía que sólo tenía que acertar al arco y esquivar al arquero. Pero no fue fácil.

Más cuando en el segundo tiempo, después de otra salvada de De los Reyes, a los 28’ Crucero se puso en ventaja con un gol de Álvaro Klusener. El Lobo se desesperó, se fue a buscar la heróica ahora sí con más amor propio que fútbol y así las cosas el destino quiso que a los 40’ Laza desbordara y enviara un centro pasado que tomó el Capi García y de un zurdazo violento y soberbio logró vencer al arquero figura.

Con el empate, los últimos 10 minutos fueron de locura. El partido se quebró y ambos tuvieron chances clarísimas para ganarlo. Pero la falta de puntería o la intervención de defensores y arqueros hizo que el partido terminara en 1 a 1. No le sirvió a ninguno de los dos, ambos se quedan afuera del repechaje, aunque los números puedan decir otra cosa, la realidad selló el destino de ambos.