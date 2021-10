Federal A: Gimnasia chocó contra la practicidad de Chaco For Ever

En el juego de despedida de local Gimnasia cayó ante For Ever por 3 a 1 en un partido donde repitió las mismas falencias que mostró en el torneo, poca eficacia ofensiva, errores y desconcentraciones defensivas que el rival no perdonó y terminó pagando caro.

Chaco For Ever vino al Núñez en el marco de la penúltima fecha de la Zona B del Federal, a sumar para terminar bien arriba de cara al octogonal. El Lobo en cambio quería terminar con una sonrisa su participación de local. Fue victoria para los chaqueños que aprovecharon las ventajas del fondo Mensana y administraron la ventaja que consiguió a los 10′ y los 12′ con goles de Giménez e Ibarra, a los 41′ aumentaría Romero y descontaría Soto sobre el final.

El Lobo volvió a mostrar las falencias que tuvo a lo largo del torneo, le marcaron goles fácilmente y anotó muy pocos, de local pocas veces pudo imponer condiciones contra sus rivales y careció de poder ofensivo en el área rival.

Gimnasia arrancó y llegó dos veces antes de los 10′, primero Schlotahuer, después Juanma Rodriguez llegaron con peligro al área de Canuto, pero no pudo facturar y Chaco que por algo está 4to en la tabla, las dos que tuvo las mandó a la red primero Giménez, después Ibarra.

Respondió Gimnasia con un disparo de afuera que dio en el palo, pero se fue apagando y replegando pensando en no ser goleado. A los 41 Romero puso el 3ero y el Lobo estaba perdido, grogui casi sin rumbo.

En la segunda etapa el plan de la visita fue esperar y tirar la pelota para el 11 Ibarra que las peleó todas, Gimnasia se adelantó y con el ingreso de Soto logró el descuento a los 31′ pero el partido estaba liquidado hace rato. Gimnasia deberá cerrar ante Racing en Córdoba que quiere terminar primero para jugar por el ascenso directo, habrá que ver que pasa con el Lobo si será partenaire o aguará la fiesta de la Academia.

Síntesis:

Gimnasia 1:

Braian Bustos; Rafael Ríos, Matías Presentado, Damián González Hernandez y Kevín González; Juan Manuel Rodriguez, Agustín Favre, Juan Carlos Ardetti y Brian Jiménez; Luciano Leguizamón y Martín Schlottauer DT: Hernán Orcellet.

Chaco For Ever 3:

Gastón Canuto, Pablo Cuevas, Marcos Fisore, David Valdez y César More; Emanuel Diaz, Gonzálo Alarcón, Enzo Bruno y Cristian Ibarra; Matías Romero y Marcos Giménez DT: Daniel Cravero.

Goles: PT: 10′ Marcos Giménez (CH); 12′ Cristian Ibarra (CH); 41′ Matías Romero (CH) ST: 31′ Javier Soto (G)

Cambios: ST: reinicio Juan Manuel Gómez x Presentado (G); 17′ Leandro Allende x Alarcón (CH); Agustín García x J.M. Rodríguez (G); 26′ Javier Soto x Favre (G) y Lucas Jofré x Romero y Sergio Siergiejuk x Gimenez (CH); 32′ Hugo Mendoza e Iván González x Jiménez y Leguizamón (G) y 34′ Santiago Valenzuela x Diaz (CH)

No ingresaron: Eduardo Flores Orique y Enzo Oviedo (G); Gonzálo González, Franco Mendoza y Luis Leguizamón (CH)

Amonestados: González Hernández (G); Diaz, Fissore y Siergiejuk (CH)

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahia Blanca), Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Gonzalo Hourticolou(Coronel Dorrego), 4°árbitro: Juan Nebbieti (Río Colorado), Cancha: estadio Manuel y Ramón Núñez (G).