Federal A: Gimnasia con la necesidad de sumar ante Sarmiento

Por la fecha 26° de la Zona Norte del Federal A, Gimnasia recibe este miércoles a las 21 a Sarmiento de Resistencia, líder junto a Racing de Córdoba que tendrá fecha libre. El Lobo necesita sumar tras dos derrotas al hilo para no perder su lugar en el “tren de los ocho”.

Esta noche Gimnasia deberá afrontar una dura prueba, si bien ningún partido es fácil a priori, tener enfrente a uno de los líderes del torneo debe aumentar la consideración de un equipo que necesita sumar de local, tras dos derrotas seguidas.

Sarmiento viene de vencer a Juventud Unida y llega al Núñez con la misión de sumar para intentar aprovechar la fecha libre de Racing que no podrá sumar esta fecha.

El equipo de Orcellet por su parte necesita sumar para no perder su boleto en el tren de los ocho clasificados a la segunda fase. De no sumar de a tres, el Lobo debe esperar que Sportivo Las Parejas no sume de tras ante el Depro, ya que es el inmediato perseguidor a 1 punto.

El horario del partido será a las 21 horas en el Estadio Manuel y Ramón Núñez con el arbitraje de Brian Ferreyra.

Por otra parte los demás entrerriano, Juventud Unida enfrentará en su cancha a Douglas Haig de Pergamino desde las 14:30 con el arbitraje de Jonathan Correa de Córdoba. Será el primer partido del nuevo entrenador del “Decano”, Matías Minich. Mientras Atlético Paraná se medirá con Unión de Sunchales a partir de las 19 y Sportivo Las Parejas enfrentará al DEPRO a las 20.