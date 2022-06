Federal A: Gimnasia con uno más no pudo destrabar el empate

El Lobo uruguayense y el Albo salteño empataron cero a cero en la fría tarde del domingo en el Núñez, el equipo de Orcellet que jugó con uno más de los 36’PT por la expulsión de Joel Martínez, tuvo las más claras pero terminó empatando en un chato partido.

El Lobo no pudo destrabar el cerrojo que propuso el rival con 1 menos.

Tras dos victorias seguidas para el conjunto de Orcellet, Gimnasia recibió a Gimnasia y Tiro de Salta con la ilusión de seguir en la senda del triunfo y en la pelea por volver a subirse al “tren de los ocho” en el epílogo de la primera rueda que finalizará ante Atlético Paraná la semana próxima en la fecha 17°.

El primer tiempo tuvo a Gimnasia como protagonista, que buscó por las bandas con las subidas de los laterales y la conexión con los volantes, García y Sotto se mostraban como opciones para llegar al fondo, con Lovotti parado como 9 de área. La visita en tanto esperó agazapado para salir rápido en la recuperación de Frezzotti para Busse y de ahí para Villareal o Martínez.

Martínez que tuvo que luchar mucho de arriba se fue expulsado a los 36′, tras saltar sobre la humanidad de Rossi para disputar un balón, minutos antes por una falta similar sobre López había visto el primer cartón amarillo.

La mas peligrosa del primer tiempo legó por izquierda del ataque Mensana, Rossi tiró un envío largo y cruzado que habilitó a Chuki Ríos que ganó el duelo aéreo en el fondo y centró de primera al área para Lovotti que también de primera pateó secó al primer palo y clank!! hizo sonar el vertical de Silva que solo atinó a mirar. Así se fueron al descanso en tablas.

La segunda parte comenzó con Gimnasia buscando por derecha con García que ganó dos veces ante el lateral y llegando al fondo cayó ambas veces, un poco por inercia, otra parte buscando el penal que Marcheroni de buen arbitraje no compró. A los 10′ otro envío de Rossi desde mitad de cancha al corazón del área que Sotto cabeceó tibiamente a las manos de Silva.

Alos 12 López la mandó al área, entre Lovotti y Chaves la pelearon arriba y le quedó a García que la mandó a la red, el línea levantó la bandera por offside que no vimos en la cancha ni en la transmisión.

Orcellet que había enviado a Oviedo a la cancha ya que la visita paró a cinco en el fondo, volvió a meter cambios y entraron Musico y Leguizamón. La visita cada vez retrasado en la cancha le cerró los caminos a Gimnasia que se fue apagando y alejando del arco de Silva.

El Albo se adelantaba cuando podía y gracias a varias faltas cerca del área, tuvo varias chances de meter la pelota cerca del arco de Bustos con Chavez con sus 194cm como faro. Afortunadamente no lo hizo con suerte y no generó peligros mayores.

Gimnasia tuvo dos antes del final, primero lo tuvo Leguizamón cerca de los 30′ que combinó con De Souza en una pared y la quiso colocar entrando al área, pero se fue desviado. Y la última, por arriba ganó el Chuki Ríos nuevamente, entrando por la calle izquierda tras un buen centro de Musico, la pelota dio en el caño derecho y el partido se diluyó en el cero a cero.

Negocio para la visita que llevó un punto con uno menos y un punto agridulce para Gimnasia que no pudo romper el cero. Ahora vendrá Atlético Paraná de visitante para cerrar la primera rueda y tratar de volver a sumar fuera de casa ante un rival que viene golpeado.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima 0:

Brian Bustos; Leonel López, Cristian Romero Giraud, Tomás Rossi y Rafael Ríos; Francisco De Sousa, Juan Carlos Ardetti, Daniel Carrasco, Javier Sotto; Agustín García y Francisco Lovotti . DT: Hernán Orcellet

Gimnasia y Tiro (Salta) 0:

Luciano Silva; Ivo Chaves, Guido Milán, Adolfo Tallura, Ignacio Sanabria; Matías Birge, Alejandro Frezzotti, Diego Cardozo, Walter Busse, Joel Martínez y Rubén Villarreal. DT Arnaldo Sialle.

Goles: No hubo

Cambios: ST Enzo Oviedo x Ardetti, Luciano Leguizamón x Lovotti, Nicolás Musico x García, Juan Manuel Piedra x Romero Giraud y Matías Solohaga x Javier Sotto (GyE). Leonel Segovia x Cardozo y Matías Llanquetrúx Birge (GyT). No ingresaron Damián Cebreiro y Agustín Griego (GyE); Lucas Roa, Alfredo González Bordón, Ricardo Villar, José Torres y Martín Pino (GyT).

Amonestados: López, Rossi, De Sousa y García (GyE), Birge y Lucas Roa desde el banco de suplentes (GyT).

Expulsado: PT 36´Joel Martínez (GyT)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario)

Cancha: estadio Manuel y Ramón Núñez.