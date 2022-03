Federal A: Gimnasia debuta el 27 ante Las Parejas de local

Tras la reunión del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino se confirmó que Gimnasia debutará como local el 27 de marzo en la edición 2022 del Torneo Federal A recibiendo a Sportivo Las Parejas. Por su parte Depro visitará a Douglas Haig y Juventud Unida de Gualeguaychú será local de Central Norte. El otro entrerriano recién ascendido, Atlético Paraná, visitará a Racing de Córdoba.

Con el recientemente ascendido Atlético Paraná, serán cuatro los equipos entrerrianos que estarán jugando esta temporada en la tercera categoría de fútbol argentino. En la 5ª Fecha (24 de abril) será local de Juventud Unida de Gualeguaychú; en la 14ª fecha (18 de junio) será local de Depro y cerrará la primera rueda visitando al Atlético Paraná en la fecha 17ª (3 de julio).

1era Fecha: Defensores Belgrano vs. San Martín (Formosa), Douglas Haig vs. Depro, Sarmiento vs. Unión de Sunchales, Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Tiro. Racing vs. Atlético Paraná. Gimnasia y Esgrima vs. Sportivo Las Parejas, Juventud Unida vs. Crucero del Norte, Boca Unidos vs. Juventud Antoniana. Libre: Central Norte.