Federal A: Gimnasia el domingo ante Boca Unidos a las 16 hs en Corrientes

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación de la 4ta Fecha de la Zona Norte del Federal A. El Lobo como se sabía extraoficialmente jugará ante Boca Unidos desde las 16 el próximo domingo en Corrientes.

El encuentro tendrá como árbitro a Fernando Brillada y los líneas Rodrigo López y Mariana Duré, los tres de Resistencia. En tanto, el Depro será local de Unión de Sunchales desde las 15.30 y al igual que Juventud Unida de Gualeguaychú que recibirá a Racing de Córdoba.



Programación 4ta Fecha 2/5/2021 :

DEPRO vs. UNION S. 2/5/2021 15:30. JUV. UNIDA vs. RACING CBA 2/5/2021 15:30. GIMNASIA Y TIRO vs. CHACO FOR EVER 15:45, SPORTIVO AT. vs. DOUGLAS HAIG 16:00, SARMIENTO RCIA. vs. CRAL. NORTE 16:00, SP. BELGRANO vs. CRUCERO DEL NORTE 16:0. LIBRE: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).