Federal A Gimnasia enfrenta a Juventud Antoniana en el Núñez

Esta tarde desde las 16 el Lobo irá por la recuperación como local ante Juventud Antoniana de Salta. Lucas Nicolás Caballero de Villa Constitución será el árbitro, Javier Caro Aguirre (Casilda) y Diego Saúl Novelli (Tandil) los asistentes.

Deporte Digital.

En el regreso de Gimnasia al Núñez tras la derrota en Misiones ante Crucero, el Lobo de Orcellet intentará repetir el debut triunfal de la primera fecha ante Sportivo Las Parejas.

Juventud Antoniana regresó al Federal A, tras tres años ausente y hoy se vuelven a ver las caras.

El partido corresponde a la tercera fecha de la fase de grupo de la Zona Norte del Torneo Federa A y será arbitrado por el santafesino de Villa Constitución Lucas Nicolás Caballero. Se jugara en el estadio «Núñez» comenzando a las 16:00.

Gimnasia deberá revertir la imagen dejada ante Crucero del Norte donde fue claramente superado y esta parece ser una opción más que valedera para seguir ganando ritmo futbolístico a un equipo que le faltaron amistosos y ahora busca aceitar sus líneas.

Juventud Antoniana viene de ganarle a Juventud Unida de Gualeguaychú jugando como local y como en el debut empató de visita es uno de los invictos del grupo por lo será una buena prueba para el Lobo siendo partido que asoma como una muy buena opción para este domingo de fútbol.

.Programa:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. JUVENTUD ANTONIANA

Cancha: estadio «Manuel y Ramón Núñez»-

Hora de comienzo: 16:00.

Árbitro: Lucas Nicolás Caballero (Villa Constitución).

Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Diego Saúl Novelli (Tandil).

Cuarto árbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho).

Los otros partidos:

La tercera fecha en lo que hace a la Zona Norte se compone con estos partidos:

Sábado

19:30: Sarmiento vs. Atlético Paraná.

Árbitro: Nahuel M. Viñas (Alcorta).

20:30: Racing (Cba.) vs. Crucero del Norte.

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro).

Domingo

15:15: Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario)

15:30: Juventud Unida vs. Boca Unidos.

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

16:00: Defensores de Belgrano vs. Unión (Sunchales)

Árbitros: Marcelo Alejandro Sanz (Mar del Plata).

16:30: Sp. Belgrano vs. Sportivo Las Parejas.

Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia).

16:30: Central Norte vs. Depro.

Árbitro: Francisco Martín Acosta (Sanriago del Estero).

Libre: San Martín (Formosa).