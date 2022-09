Federal A: Gimnasia espera por Defensores de Villa Ramallo en el Núñez

Este domingo desde las 1 horas, el Lobo intentará cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas que lo han relegado de los puestos de clasificación entrando en la recta final del torneo al cual le restan disputarse apenas seis partidos y necesita volver a sumar para seguir luchando por un lugar en el “tren de los ocho”.



Para el partido del próximo domingo el Consejo Federal de Afa designó a Enzo Sylvestre oriundo de Cerrito. Para dicho encuentro Orcellet no podrá contar algunos de sus jugadores por diversos motivos, De Sousa y Leo López por sendas expulsiones en tanto Cristian Romero acumuló amarillas y deberá purgar una fecha. Por el lado de los lesionados Sotto continúa recuperándose de su operación en su mano, mientras Saucedo y Solohaga tendrían molestias que serán evaluadas hasta último momento.

Sin dudas será un desafío para el entrenador Mensana el armado del equipo que presentará el domingo pero todos están preparados para salir a jugar y por algo están en el plantel.

Mas que nunca para Gimnasia se presenta el desafío de encarar el último tramo con responsabilidad e inteligencia para no caer en excesos o ingenuidades tanto los jugadores dentro, como los simpatizantes fuera de la cancha. Bien sabido es que los arbitrajes se enrarecen y no han sido benévolos los últimos partidos, pero hay que evitar expulsiones innecesarias, amarillas tontas que después cuestan muy caro.

Por otra parte Roque González se despidió del club ya que se sumará a un club misionero apra disputar el Regional amateur.

La fecha comenzará este viernes con el partido entre Crucero y Unión de Sunchales, con el club misionero en la mira por sospecha de apuestas ilegales que motivó la separación de dos jugadores del plantel Colectivero tras la derrota ante Depro 4 a 0.



Programa fecha 28°:

Viernes

16:00 hs.: Crucero del Norte vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba) – Asistentes: Marcos Guzmán (Pascanas) y Andrés Franco (Corrientes).

Domingo 4

15:30 hs.: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: Guillermo González (Resistencia) – Asistentes: Carlos Javier Mihura (Mercedes) y Mauro Ramos Errasti (Arrecifes).

16:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. San Martín (Formosa)

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Emanuel Serales (Córdoba) y Matías González (San Francisco).

19:00 hs.: Juventud Antoniana (Salta) vs. DePro

Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe) – Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Walter Cardozo (Jujuy).

20:00 hs.: Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) – Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Javier Caro Aguirre (Casilda).

Lunes 5

20:30 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro) – Asistentes: Leonel Suárez (San Antonio de Areco) y Karim Doussouk (Chascomús).

Martes 6

21:00 hs.: Racing (Córdoba) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Árbitro: Mauricio Martin (Tucumán) – Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán).