Federal A: Gimnasia goleado en Salta y se quedó sin octogonal

El Cuervo goleó 4 a 0 al Lobo por la fecha 28° de la Zona B del Federal y dejó sin chances de pelear por el 2do ascenso al equipo de Hernán Orcellet. Una defensa que no pudo contener a un rival que desde el arranque fue en busca de la victoria.

El Lobo tuvo un flojo partido y fue goleado en Salta.



En el Padre Martiarena Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad visitaba a Centrla Norte en busca de los puntos necesarios para seguir con chances de clasificar al octogonal, mientras el local aún conserva chances de quedarse con el primer lugar. El 4 a 0 final a favor del Cuervo, demostró ambas realidades en el presente.

Ya a los 7′ Franco Faria quedó mano a mano con Bustos a quien eludió pero incríeblemente lo erró solo y se mandó una de esas jugadas que veremos en todos los noticieros o compilados de fin de año. Inmediatamente Legui recibió solo y le dió de volea a las manos del arquero. A los 10′ Sacha Magno no pudo controlar centro de Gómez y Bustos salio rápido para despejar el peligro.

A los 15′ llegaría el primer grito local, German Lesman a pura potencia le ganó a Presentado, al Chuki Ríos, a Lazza y a Bustos, la pelota le quedo a Farias que enganchó hizo pasar de largo dos defensores y definio solo abajo del arco. Era el 1 a 0 para Central Norte que ya había avisado.

A los 20′ salió Oviedo del fondo, la pelota pegó en Schlotahuer y le quedó en el círculo central a Capurro que lo vió adelantado a Bustos y la metió con un certero disparo de más de 40 metros. Un golazo, también para los compilados de fin de año. Para colmo a los 22′ una pelota perdida tras lateral y penal de Lazza, que Sacha Magno lo cambió por gol 3 a 0 en 9 minutos, partido que presagiaba una derrota que podría ser catastrófica.

Luego del vendabal, el Lobo se adelantó, hubo pelotazo de Lazza a Legui que entró por derecha y le dio de 1era ala red pero el línea levantó la bandera y lo anuló. A los 33′ Schlotahuer combinó con Juanma Rodriguez y disparó con cara externa desde el borde del área y pegó en el palo.

Volvió a amenazar Lesman a los 39′ lo tuvo entrando por izquierda pero remató desviado, a los 40 Capurro también lo tuvo pero la tiró arriba y a los 42 Capurro se perdió el cuarto, así se fueron al descanso.

En el arranque del 2do tiempo Central metio la pelota al área para que Lesman conecte pero ganó Presentado. A los 3 Scholatahuer tuvo mano a mano con el uno local que salió rápido y evitó el peligro.

Pero en la siguiente jugada Lesman marcó el cuarto para sentenciar definitivamente el partido tras definir mano a mano con Bustos tras una salida del fondo de Central Norte, pelotazo a la espalda de los centrales y facturó el 9.

De ahí en mas al partido le sobró un período, pudo ser un marcador mayor, Gimnasia pudo descontar pero no lo consiguió. Ahora llegará chaco For Ever al Núñez y luego visitará a Racing en Córdoba, para el Lobo será momento de empezar a pensar en el balance de una floja temporada para ver que piezas retiene para el futuro.



Síntesis

Central Norte 4: Mauricio Pegini; Nahuel Gómez, Alan Vester, Juan Alvacete, Gianfranco Ferrero; Juan Capurro, Fausto Apaza, Franco Farías, Facundo Pardo; Diego Magno y Germán Lesman. DT: Ezequiel Medrán.

Gimnasia y Esgrima 0 : Brian Bustos; Rafael Ríos, Matías Presentado, Emilio Lazza, Roque González; Juan Manuel Rodríguez, Agustín Favre, Enzo Ovedo, Braian Jiménez; Luciano Leguizamón y Martín Schlotthauer. DT. Hernán Orcellet.

Goles: PT 14´Franco Farías, 20´Juan Capurro, 24’ Diego Magno (de penal). ST 7´Germán Lesman.

Cambios: ST Leonardo Rodríguez x Vester, Martin Bravo x Magno, Nahuel Carral x Farías, Cristian Chavarria x Apaza y Matías Barbero x Capurro (CN). En Gimnasia: ST Juan Carlos Ardetti x Oviedo, Damián González x Lazza, Iván González x Jiménez, Nicolás Maidana x Leguizamón y Hugo Mendoza x Schlotthauer.

Amonestados: Apaza, Pardo, Alvacete, Pegini, Barbero (CN), Schlotthauer (GyE)

No ingresaron: Lucas Rodríguez y Aaron Varela (CN). Brian Bustos y Javier Sotto

Estadio: Padre Martearena (Salta)

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán).