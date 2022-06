Federal A: Gimnasia goleó al Depro con gran segundo tiempo

Por la fecha 14° de la Zona Norte del Federal A, el Lobo goleó 4 a 1 al Depro como local y cortó la racha negativa de cinco partidos sin victorias. Francisco De Souza de penal, Daniel Carrasco, Agustín García y Javier Soto anotaron para Gimnasia. Lautaro Robles empató transitoriamente.



En una nueva fecha del Federal Gimnasia llegaba al choque con Depro con varias urgencias, el equipo no ganaba hacía 5 fechas y empezaba a mostrar fallas en el funcionamiento que terminaba pagando muy caro. El Depro por su parte venía en franca levantada, con 7 partidos sin conocer la derrota.

Desde el arranque Gimnasia se puso en ventaja a los 5’ PT tras un desborde de De Souza que centró y la pelota dio en la mano del lateral derecho que Correa sancionó penal. El habilidoso volante brasileño, cambió la pena máxima por gol en su vuelta al once titular.

Pero Depro poco a poco comenzó a crecer y a generar peligro en el área de Bustos, primero una buena jugada por izquierda terminó en un preciso remate de Sotto que dio en el travesaño, picó y Bustos controló. Luego otro remate en franca posición de gol de Echague besó el palo derecho y sobre el final del primer tiempo, tras una mala salida por izquierda, llegó el centro al área para que Lautaro Robles decretara el justo empate a los 47’PT.

En el arranque del segundo tiempo Agustín García, una de las figuras del partido, rompió líneas por el medio campo y habilitó a Lovotti que fue derribado en el borde del área. El “bomba” Carrasco se paró frente a la barrera y tras un repiqueteo la colocó con sutileza en el ángulo derecho de Horst que solo atinó a mirar.

A partid de ahí fue casi todo de Gimnasia, Depro no pudo generar tantas situaciones como en la primera parte y el funcionamiento del Lobo en contraparte, pareció mucho más aceitado. El gol le dio confianza y además le dio más volumen de juego a Carrasco, que se hizo dueño del mediocampo. La diferencia era apenas de un gol y Orcellet mandó a Solohaga para jugar con dos puntas. Luego ingresarían Oviedo y Sotto y a los 31’ llegaría la apilada de García por derecha, el enganche para adentro y el zurdazo seco que infló la red, ponieido el 3 a 1.

El Depro estaba grogui y Gimnasia fue por más, tras una buena jugada por izquierda, Horst salvó un par de veces, tras un córner cerrado, la pelota derivó en De Souza que la volvió a meter al área y Javier Sotto capitalizó para marcar el 4 a 1 a los 35’. De ahí al final García hizo calentar el partido con un par de chiches que no le gustaron a Milton Álvez. Finalmente no pasó a mayores y el partido decretó el festejo tan necesario para tomar un poco de aire y viajar a Sunchales el miércoles para enfrentar a Unión.

Gimnasia mostró dos caras, el de la primera parte se pareció al que venía sin triunfos en 5 partidos, el de la segunda parte fue un equipo más ofensivo que fue en busca del partido. Habrá que seguir trabajando para lograr la regularidad deseada, corrigiendo desajustes y si repite lo mostrado en el segundo tiempo, podrá conseguir los resultados que lo metan en la discusión.

Síntesis

Gimnasia: 4

Brian Bustos: Leonel López, Juan Manuel Gómez, Tomás Rossi y Rafael Ríos; Francisco De Souza, Juan Carlos Ardetti, Daniel Carraco y Nicolás Musico; Agustín García y Fabricio Lovotti DT: Hernán Orcellet

Depro: César Horst; Yair Gurnel, Milton Álvez, Maximiliano Pedrozo y Mario Sánchez; Walter Pastorelli, Alejandro Rizzo, Héctor Echagüe y Lautaro Sotto; Lautaro Robles y Jorge Rossi DT: Sergio Chitero.

Goles: PT: 5′ Francisco De Souza (G) de penal; 47’ Lautaro Robles (DP) ST: 4′ Daniel Carrasco (G); 31’ Agustín García (G) y 35’ Javier Sotto (G).

Cambios: ST: 8’ Matías Solohaga x Musico (G); 19’ Leandro Ilari x Pastorelli (DP); 29’ Javier Sotto, Enzo Oviedo y Juan Manuel Piedra x Lovotti, Ardetti y Rossi (G); 32’ Juan Ferreyra, Manuel Rivas y Ricardo Acosta x Rizzo, Sánchez y Sotto (DP) y 38’ Matías Billordo x Ríos (G).

No ingresaron: Damián Cebreiro y Juan Manuel Rodríguez (G); Francisco Alarcón, Iván Valente y Jorge Sampayo (DP)

Amonestados: Ardetti, Sotto y Gómez (G); Pedrozo, Sotto, Acosta e Ilari (DP).

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba).

Asistentes: Oscar Ariel Bono (Junín) y Darío Fernando López (Arrecifes)

4° árbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Cancha: estadio Manuel y Ramón Núñez (G).