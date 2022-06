Federal A: Gimnasia golpeó al final y venció a Unión de Sunchales

Por la fecha 15° de la Zona Norte del Federal A, Gimnasia que perdía 1 a 0 con gol de Pussetto en el primer tiempo, se repuso en el complemento y con goles de De Souza de penal y Piedra a los 48’ pudo sonreír de visitante tras una larga sequía y se trae tres puntos de Sunchales.

El Lobo festejó la victoria en el vestuario. (Foto Prensa Gimnasia).



Este miércoles Gimnasia tras la victoria ante el Depro, viajó a Sunchales con la misión de sumar de visitante para no perder “el tren de los ocho” que clasificarán a la segunda fase, que si bien aún falta disputarse la mitad del torneo, es importante no solo sumar de a tres en casa, sino tratar de hacerlo de visitante.

El partido en el Estadio de la Avenida comenzó favorable al local que de los pies de Levatto, el inoxidable Levatto, generaba el juego para el Albiverde. Así fue que Alfredo Pusseto a los 11’ puso en ventaja al local y en varias ocasiones estuvo cerca de aumentar cifras. Afortunadamente para Gimnasia el local no tuvo puntería y la figura de Bustos impidió que el conjunto de Walter Grazziosi se fuera con una cifra más abultada al descanso.

En la segunda parte Orcellet tomó nota y al igual que en otros partidos, le fue encontrando la vuelta, adelantándose, arriesgando un poco más y yendo a buscar el partido. A veces puede salir mal y otras tomar riesgos trae sus beneficios. A los 22’ el Chuqui se anticipó a Robles, éste llegó tarde y le cometió el penal que De Souza cambió por el gol que le daba el empate transitorio a Gimnasia.

El Lobo siguió buscando pero sin perder de vista el arco propio, el ingreso de Javier Sotto le dio al equipo mejor tenencia del balón, sobre el final del partido en una pelota parada, Francisco De Souza habilitó a Sotto que ante una doble marca amagó para un lado y el otro, para mandar un centro que Juan Manuel Piedra conectó de cabeza y decretar el triunfo para Gimnasia y traerse tres puntos de visitante. El Lobo que no ganaba en dicha condición desde la fecha 2 del Federal del 2021, festejó merecidamente y ahora recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el Núñez a las 15 el próximo domingo.



Atlético Paraná con Boca Unidos

Atlético Paraná igualó sin abrir el marcador este miércoles con Boca Unidos de Corrientes en el estadio Pedro Mutio, por la 15ª fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A, de fútbol. El encuentro, dirigido por Jose Luis Díaz (Villa Mercedes, San Luis) tuvo pocas situaciones de peligro y lo más destacado fue que ambos elencos terminaron con 10 hombres.

En la próxima fecha, Atlético Paraná visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú en un duelo entre los dos colistas del grupo. Por su parte, Boca Unidos recibirá a Sportivo Las Parejas.

Hoy el Depro

Deportivo Pronunciamiento recibe hoy al puntero Racing de Córdoba en el Delio Esteban Cardozo, Depro que viene de caer ante Gimnasia intentará bajar al puntero de la zona que lidera en soledad con 31 puntos.

Síntesis:

Unión de Sunchales 1

Gonzalo González; Raúl Chamorro, Santiago Barraza, Raúl Barros y Lucas Sánchez; Alfredo Pussetto, Martín Caballo, Francisco Robles y Gonzalo Schonfeld; Germán Mayenfisch y Adrián Rodríguez DT: Walter Grazziosi.

Gimnasia y Esgrima 2

Brian Bustos: Leonel López, Juan Manuel Gómez, Tomás Rossi y Rafael Ríos; Francisco De Souza, Juan Carlos Ardetti, Daniel Carraco y Nicolás Musico; Agustín García y Fabricio Lovotti DT: Hernán Orcellet.



Goles: 11’ Alfredo Pussetto (U) ST: 24’ Francisco De Souza (G) de penal y 49’ Juan Manuel Piedra (G).

Cambios: ST: reinicio Juan Manuel Piedra y Javier Sotto x Gómez y Musico (G); 15’ Bryan Otero x Pussetto (U) y Enzo Oviedo x Ardetti (G); 27’ Agustín Griego x Ríos (G); 30’ Augusto Magoia x Rodríguez (U); 35’ Matías Solohaga x Lovotti (G) y 38’ Cristian Sánchez x Robles (U)

No ingresaron: Agustín Rufinetti, Ronaldo Welchen, Pedro Sanz y Nicolás Pautasso (U); Damián Cebreiro y Juan Manuel Rodríguez (G)

Cancha: Estadio De La Avenida (U). Amonestados: Pussetto, Robles y Caballo (U); Ríos, Gómez, Oviedo y Sotto (G). Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia). Asistentes: Fernando Abel Brillada (Resistencia) y Rodrigo Edgardo López (Resistencia).

4° árbitro: María Soledad Ríos Resistencia).