Federal A: Gimnasia inicia una nueva ilusión ante Las Parejas

Arranca la nueva temporada del Torneo Federal A 2022, donde Gimnasia y Sportivo Las Parejas disputarán su primer juego de 34 fechas. El cotejo será a las 17:00 (hora Argentina) y Gastón Monsón será el árbitro del encuentro.

Foto Deporte Digital.

El Lobo y Sportivo Las Parejas se medirán desde las 17:00 en el Estadio Ramón y Manuel Núñez. El encuentro correspondiente a la fecha 1 de la zona Norte.

Gimnasia y Esgrima dirigido por Hernán Orcellet, se ha reforzado con 15 jugadores en busca de mayor experiencia en el plantel que la temporada pasada tuvo una gran cantidad de juveniles en su ficha. Los concentrados para este domingo son: Brian Bustos y Damián Cebreiro, arqueros, Rafael Ríos, Cristián Giraud, Nicolás Torres, Roque González, Juan Piedra defensores; Francisco De Sousa, Daniel Carrasco, Enzo Oviedo, Juan C.Ardetti, Ricardo Noir, Nicolás Musico, Agustín García, volantes; Fabricio Lovotti, Luciano Leguizamón, Brian Jiménez, Matías Soloaga, delanteros.

Por su parte Sportivo Las Parejas viene de empatar y perder con Unión de Santa Fe en Copa Argentina. Gimnasia y Sportivo, en sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El Lobo obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria.

Cabe destacar que este año la Zona Norte estará compuesta por 17 equipos, que todas las fechas se jugará ocho partidos y un conjunto quedará libre.

Habrá un solo ascenso a la Primera Nacional que saldrá del campeón del Torneo Federal A. Se clasificarán ocho equipos de cada grupo para jugar los playoffs que lleve a ese premio final.



El Resto de la fecha:

Domingo:

15:15Hs: Douglas Haig vs DEPRO – Jonathan Correa,

15:30Hs: Juventud Unida vs Crucero del Norte – Maximiliano Macheroni.

16:30Hs: Racing vs Atlético Paraná – Pablo Núñez

16:30Hs: Defensores de Belgrano vs San Martín (F) – Lucas Cavallero.

16:30Hs: Boca Unidos vs Juventud Antoniana – Guillermo González

Miércoles: 21:00Hs: Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro – Nelson Bejas.