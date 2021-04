Federal A: Gimnasia juega ante Sportivo el domingo a las 16:00 en el Núñez

Por la 3era fecha del Federal A, Gimnasia y Esgrima recibirá el domingo, desde las 16:00, a Sportivo Las Parejas por la tercera fecha del Torneo Federal A 2021.



Se jugará en el Núñez con el arbitraje de Alvaro Carranza de Villa María. El Lobo viene de debutar el domingo pasado con una victoria en Pergamino ante Douglas Haig. El partido marcará, además, el retorno de Hernán Orcellet de manera oficial como DT de Gimnasia al Estadio Ramón y Manuel Núñez.



Finalmente se descartó la posibilidad de jugar con lúz artificial ante los costos que implica y la ausencia de público en las tribunas por lo que la dirigencia decidió no incurrir en gastos y esperar la oportunidad de jugar con el nuevo sistema lumínico instalado en el Núñez.



La fecha completa de la Zona B es la siguiente:

Sábado 24: CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs SARMIENTO RCIA.



Domingo 25: CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU; GIM. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY VS. SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ; RACING CBA vs. BOCA UNIDOS; DEF. BELGRANO (V.R.) vs. DEPRO; CRAL. NORTE SALTA vs GIMNASIA Y TIRO SALTA; UNION de Sunchales. VS SP. BELGRANO. LIBRE: Douglas Haig de Pergamino.