Federal A: Gimnasia juega el viernes ante Racing en el Kempes

La séptima fecha de la Zona B del Federal A fue programada para disputarse entre el viernes y el sábado próximos, donde Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad tendrá que visitar al líder Racing de Córdoba que goleó a Juventud Unida en Gualeguaychú la fecha donde el Lobo quedó libre.

El próximo viernes Gimnasia y Esgrima visitara a Racing de Córboba por la 7ma fecha de la Zona B del Toreno Federal A, el partido se disputará en el Estadio Mundialista “Mario Alberto Kempes” desde las 20:30 horas del día viernes por lo que la delegación Mensana partirá el día jueves rumbo a la “Docta” para dicho compromiso. El partido se disputará con cuatro árbitros de Santiago del Estero, que encabezará Francisco Ramón Acosta, Asistentes Jorge Antonio Sayago y Emilio Maguna, Cuarto árbitro: Néstor Cáceres.

Acosta se fue de Juventud Unida

Luego de la derrota ante Rácing por 3 a 0, los dirigentes decanos le pidieron la renuncia al ahora ex entrenador decano.

Las cinco derrotas consecutivas en el arranque del torneo fueron el desencadenante para esta determinación, el próximo viernes ante Sportivo Belgrano de San Francisco habrá un entrenador interino y la idea es que la próxima semana ya haya un nuevo entrenador.

El segundo ciclo de Acosta tuvo 38 partidos, con 11 victorias, 10 empates y 17 derrotas; 32 goles a favor y 52 goles en contra.

PROGRAMA

ZONA NORTE:

Viernes: 20:00: Defensores de Belgrano vs. Crucero del Norte.

20:30: Sarmiento vs. Boca Unidos.

20:30: Racing (Cba.) vs. Gimnasia y Esgrima.

21:00: Sportivo Belgrano vs. Juventud Unida.

21:30: Central Norte vs. Sportivo Las Parejas.

– Sábado

13:45: Dougls Haig vs. Juventud Antoniana.

15:30: Depro vs. Gimnasia y Tiro.

16:00: San Martín vs. Atlético Paraná.

Libre: Unión (Sunchales).