Federal A: Gimnasia-Juventud con árbitro de Córdoba

El próximo domingo 9 de mayo, Gimnasia volverá a jugar en su estadio como local, en el marco de la Quinta Fecha de la Zona 2 del Federal A. El Lobo recibirá desde las 16:00 a Juventud Unida de Gualeguaychú y César Ceballos será el árbitro del encuentro que nuevamente se volverá a jugar sin público presente.



La fecha completa de la Zona B es la siguiente:

Sábado 8/5/2021 16:00: Crucero del Norte vs Def. de Pronunciamiento.

DOMINGO 9-5-2021. 15:30 hs. Douglas Haig vs Boca Unidos; Racing (Cba)VS Gimnasia y Tiro; Unión de Sunchales VS Def. de Belgrano (VR); 15:45 hs. Chaco For Ever VS Sarmiento (Resistencia). 16:00 hs. GIMNASIA VS. JUVENTUD U.(G).16:30 hs. CENTRAL VS S. BELGRANO

LIBRE: Sportivo Atlético Club (Las Parejas)