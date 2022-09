Federal A: Gimnasia lo ganaba pero Central Norte lo dio vuelta

=Por la fecha 29 de la Zona Norte, Gimnasia cayó ante Central Norte de Salta por 3 a 1. Agustín García fue el autor de la ventaja parcial del Lobo entrerriano, pero Enzo Serrano, Augusto Berrondo y Gabriel Ríos marcaron para el Cuervo. García se fue expulsado por doble amarilla.



El Lobo perdió ante el Cuervo Salteño por 3 a 1 en un encuentro disputado en el Padre Martiarearena de la capital salteña. Gimnasia que comenzó ganando con un gol de Agustín García con la complicidad del arquero Hass, no pudo sostener la ventaja y cayó derrotado.

El partido comenzó con un Gimnasia adelantado apostando a la velocidad de García que tuvo un primer remate muy desviado, luego Papparelli se iría lesionado en el local y tras ello Rosales llegaría con un remate que Bustos mandó al córner.

A continuación Berrondo encaró por la izquierda y remató desviado, enseguida Magno la joya del Azabache tuvo la suya pero después de gambetear al arquero no centró bien.

A los 33′ Carrasco encaró por el costado derecho y habilitó a García que remató potente desde 35 metros y Hass puso las manos debilmente y la pelota se le metió en el arco. Con poco llegaba y estaba arriba. El local se fue con todo en busca del empate y casi llega con una jugada de Magno que habilitó a Reyes y Ríos acanzó a despejar. Pero finalmente tras un tiro libre que queda en el área le queda a Magno y tapó Bustos, el rebote fue para Serrano que infló la red para el empate.

En el final otra vez tuvo chances Gimnasia, una apilada de Leo López que neutralizó Hass y un remate de García que engancho de afuera para adentro y sacó un remate potente que Hass mandó al córner.

En el manaecer del segundo tiempo Lovotti entró por derecha y remató al ángulo pero Hass otra vez tapó volando, el rebote le quedó a Lovotti que remató fuerte y De Sousa entró al área chica pero no pudo direccionar.

enseguida Central Norte golpeó otra vez, Magno centró por la izquierda, Ríos no llegó y Berrondo mandó de cabeza a la red. A partir de ahí Central controló el partido que Gimnasia había llevado bastante bien. L´pez intentó un centro y García no llegó y el arco le quedaba lejos al Lobo.

Para colmo Centrla llegaba con mucho peligro y García que había sido amonenstado por protestar, se llevó puesto a un rival y el Chino Sosa lo expulsó. A los pocos minutos Magno habilitóa a Ríos que entró por derecha, enganchó y la mandó a la red. Resultado sellado a pesar de la última para Legui que remató por arriba.

Central volvió a quedar tercero y Gimnasia está noveno (38 pts) deberá esperar los resultados de hoy para ver donde queda parado en la tabla con el partido entre Sportivo Las Parejas(36) que visita a Atlético Paraná esta tarde.