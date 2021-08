Federal A: Gimnasia merecía más y lo empató sobre el final

En un partido que estuvo dos veces abajo, el Lobo tuvo que trabajar mucho para conseguir un empate agónico sobre el final ante Boca Unidos de Corrientes, cuando fue el que más lo busco en todo el partido. Salóm y Peralta marcaron para la visita, Musico y Favre los goles para Gimnasia.

Foto gentileza, Gerardo Iglesias

Gimnasia igualó en dos tantos con Boca Unidos de Corrientes Norte en el Núñez, partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Federal A. El Lobo que venía de dos victorias al hilo, salió en busca de los tres puntos desde el inicio del partido, con los volantes García y Musico subiendo por las bandas, con un medio campo con Favre creando y Oviedo ordenando, Gimnasia lo buscaba mejor.



Pero una salida lejos del central Gómez dejó desguarnecido el fondo, Ríos se escapó y cuando estaba entrando al área Damián Hernández le cometió penal que Salom cambió por gol a los 23′. El Lobo sintió el impacto pero no se amilanó y lo fue a buscar, con empuje y gente en ataque. A los 30′ Musico desbordó por izquierda y enganchó para adentro, remató y la pelota dió en un defensor de Boca Unidos y descolocó al arquero Martinez y se le coló por el primer palo. Era justicia en el marcador, porque Gimnasia había buscado má, pero sufrió la falta de gol, una constante en el torneo.

En el complemento, se vió lo mejor de la visita, Boca salió mejor y mas adelantado, Gimnasia no hacía pie y no podía llegar al arco del rival. Boca insinuaba de lejos o con alguna contra, pero tras una buena combinación por izquierda le hiceron dos uno al Chuki que perdió muy pocas y tras un centro preciso, Peralta que había ingresado por Salom, mandó el esférico a la red con un remate cruzado.



Otra vez Gimnasia tuvo que salir a buscarlo, la buena faltaban 25′, la mala faltaban piernas. Tras el gol ingresaron Juanma Rodríguez y Martín Schlottauer. Y sobre el final Soto y Lazza. El Tucu Giménez que había ingresado por Musico, empezó a ganar sobre la izquierda, de ahí recibió Soto que definió al primer palo y éste dijo que no. Luego de un par de contras de Boca, Giménez enganchó y remató tambien al caño de Martínez que no llegaba. Y en la última del descuento, tras un córner, le quedó al Chuki que la limpió para la media luna y Favre con un tiro a colocar, hizo estallar la red y el grito de gol del Núñez. Era justicia por lo que había demostrado y generado todo el partido, consiguiendo el empate ante un Boca Unidos que fiel a su costumbre marcó y también recibió goles. Gimnasia rescata un punto y se mantiene a tiro de los 8 primeros. El Domingo irá a Gualeguaychú ante Juventud Unida.



Síntesis

GIMNASIA 2 – BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 2

Goles: PT 23′ Carlos Salóm (BU), de penal; 30′ Nicolás Musico (G) ST 22′ Martin Peralta (BU), 50′ Agustín Favre (G)

Gimnasia: Brian Bustos, Leonel López, Juan Manuel Gomez, Damián González Hernández y Rafael Rios; Nicolás Musico, Enzo Oviedo, Agustín Favre y Agustin Garcia; Franco González y Rubén Darío Tarasco DT: Hernán Orcellet

Boca Unidos: Cristian Martínez; Sebastián Luna, Julián Fernández, Ariel Morales y Alejandro Leani; Diego Sanchez Paredes, Ramiro Schweizer, Carlos Arriola y Gabriel Morales; Carlos Salóm y Gonzalo Ríos DT: Leonardo Baroni y Martín Fabro.

Cambios: PT 34′ Martín Peralta x Salóm (BU) ST 17′ Braian Jiménez x Musico (G); 33′ Juan Manuel Rodriguez y Martín Schlottaurr x García y F. Gonzalez (G) y Matías Espindola y Enzo Niz x Arriola y Ríos (BU), 38′ Emilio Lazza y Javier Soto x Oviedo y Gómez (G) y 46′ Santiago Demarchi x Morales (BU)

Amonestados: González Hernández, Gómez y García (G); Ríos, Morales y Leani (BU)

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Alfredo Zamora (Paraná). 4° Árbitro: Santiago Folmer (Victoria).

Cancha: estadio Manuel y Ramón Nuñez (G).

PRÓXIMA FECHA: 20ma. fecha – 22/08/21

BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG

JUV. UNIDA G. vs. G. ESGRIMA

G. Y TIRO vs. RACING C.

SARMIENTO vs. C. FOR EVER

SP. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE

DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.

DEF. BELGRANO vs. UNIÓN S.

LIBRE: SPORTIVO AC.

(FOTO PORTADA GENTILEZA ALBERTO BONVÍN).