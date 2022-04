Federal A: Gimnasia no hizo pie y cayó ante Crucero del Norte

En un flojo partido como visitante para el Lobo, el Colectivero misionero fue más y se quedó con la victoria como local 2 a 0. Un gol en contra de Piedra abrió la cuenta a los 28’ del primer tiempo y Perusatto a los 6’ del segundo, liquidó el encuentro en el inicio del complemento.

Gimnasia, tras la victoria como local en el debut, perdió sin atenuantes ante Crucero del Norte en Garupá, Misiones. El Lobo no pudo hacer pie desde el arranque del partido ante un rival que lo asfixió en la salida y empezó rondar el área con la velocidad de Perusatto, el manejo de Arévalo y Álvarez.

El lobo perdía la pelota rápido y no podía armar juego, a los 6’ avisó el local con una llegada profunda, tras una diagonal de Perusatto que no pudo conectar bien cara a cara con Bustos y fue el primer aviso. Crucero siguió dominando sin mucho peligro pero Gimnasia no podía pasar mitad de cancha,

A los 28’ Gimnasia pagó caro un error en el fondo, “Pinti” Áñvarez la robó tras un pase corto por el sector derecho, pase al medio para Perusatto por el segundo palo, pero que Piedra metería en su propio arco.Con el resultado a favor, Crucero manejaría los tiempos del partido a placer, generando algunas ocasiones aisladas a falta de 15’ para el entretiempo.

Ya en el complemento, el equipo misionero volvió a reafirmar su superioridad desde el juego. Con apenas 5 minutos de juego, nuevamente “Pinti” Álvarez aparecería para marcar la diferencia, nuevamente por el sector derecho, esta vez dejando dos rivales en el camino y en una réplica del primer tanto, asistiría a Perusatto que, ahora sí, definía con el arco a placer y ponía el 2 a 0 definitivo.

Orcellet movió el banco pero tampoco hubo reacción, el 2 a 0 le quedó muy lejos, casi tanto como el arco rival.

Con el resultado ya consumado, el resto del encuentro se resolvió como un trámite, y el equipo misionero cosechó así su segunda victoria consecutiva en apenas dos fechas. Gimnasia se vuelve con las manos vacías, pero sin respuestas en el funcionamiento colectivo hasta el momento. El fin de semana recibe a Juventud Antoniana en el Núñez.



Síntesis:

Crucero del Norte: 2

Guillermo Bachke; Alejandro Pérez, Lautaro Brienzo, Daniel Abello y Nicolás Inostroza; Sebastián Sosa, Leonardo Morales, Thobías Arevalo,; Maximiliano Perussato, Rodrigo Cerdán y Ernesto Álvarez. DT: Miguel Salinas.

Gimnasia: 0

Brian Bustos; Juan Piedra, Cristian Romero, Nicolás Torres y Rafael Ríos; Francisco De Souza, Enzo Oviedo, Daniel Carrasco, Juan Manuel Rodríguez; Luciano Leguizamón y Ricardo Noir. DT: Hernán Orcellet.

Goles: PT 27´ Juan Piedra e/c (CdN), ST 5´ Maximiliano Perussato (CdN)

Amonestados: PT 35’ Romero Giraud (GyE) 37´Cerdán (CdN), 38´ Leguizamón (GyE), 41´ Brienzo (CdN), ST 12´Carrasco (GyE), 27´ Piedra (GyE)

Cambios: ST 10´Juan González x Sebastián Sosa (CdN), 13´Nicolás Musico x Daniel Cararsco y Agustín García x Juan Manuel Rodríguez (GyE), 24´Juan Carlos Ardetti x Enzo Oviedo y Matías Solohaga x Francisco De Souza (GyE), Lucas Caballero x Mauro Cerdán (CdN), 33’ Fabricio Lovotti x Ricardo Noir (GyE), 35´ Alex Garay x Thobías Arévalo, Matías López x Ernesto Álvarez y Gonzalo Melgarejo x Maximiliano Perusatto (CdN).

No ingresaron: Juan Boiero y Adrián González (CdN).Damián Cebreiro y Tomás Rossi (GyE).

Árbitro: Francisco Acosta (Sgo del Estero)

Asistentes: Fernando Ortiz y Emilio Maguna (Sgo del Estero)

Cuarto Árbitro: Néstor Caseres

Estadio: “Andrés Guacurari” , Garupá, Misiones.

Resultados Fecha 2

San Martin (Formosa) 0 -Central Norte (Salta) 0, Unión (Sunchales) 1 – Douglas Haig 2, Gimnasia y Tiro de Salta 0 – Sarmiento (Resistencia) 1, Sportivo Las Parejas 0 – Racing de Córdoba 0. Depro 1 – Def. Villa Ramallo, Juventud Antoniana 1 – Juv. Unida 0. At. Paraná 0 – Sp Belgrano 1. Libre Boca Unidos.

𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 recibió al Club Defensores de Villa Ramallo en el estadio Delio E. Cardozo donde fue empate 1 – 1 con goles de F. Stella (DB), Yair Gurnel (DP). Mientras que Juventud Unida cayó ante Juventud Antoniana de Salta.

La tercera Fecha:

Gimnasia – Juventud Antoniana, Centro Norte – Depro, Defensores de Belgrano – Unión de Sunchales, Douglas Haig – Gimnasia y Tiro, Sarmiento – Atlético Paraná, Sportivo Belgrano – Las Parejas, Racing de Córdoba – Central Norte, Juventud Unida – Boca Unidos, Libre: San Martín.