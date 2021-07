Federal A: Gimnasia lo no pudo aguantar y Defensores se lo dio vuelta

El “Lobo” se puso en ventaja a los 41′ del PT con gol de Martín Schlotthauer pero el local lo empató a los 4′ a través de Artola y Martinez puso cifras definitivas a los del ST y decretó el 2 a 1 para Defensores de Villa Ramallo. Gimnasia sufrio su tercera derrota seguida.



El primer tiempo fue parejo, discreto y de pocas emociones. Defensores no aprovechó la única oportunidad que tuvo en un remate de Franco Coronel que salió desviado pero Gimnasia tras un buen envío de Favre al área, Franco Gonzalez volvió y tiró el centro atrás que Schlothauer conectó a las redes, cerca del final del período para poner el marcador 1-0.

En el complemento, Storti mandó a la cancha a Cartechini y Fonseca. El equipo salió con más decisión a buscar el empate y lo alcanzó a los 3´con un cabezazo de Artola que se metió contra el palo izquierdo de Flores. Otra vez complicando al fondo del Lobo que jugó con dupla central alternativa con Juan Gómez y Leo López, por los positivos de Lazza y Presentado.

El local siguió buscando y dos minutos más tarde Gauto González marcó el segundo pero fue anulado por posición adelantada. Enzo Martínez estuvo cerca con un tiro libre que se fue cerca del ángulo superior derecho y Coronel no le pudo dar dirección a una pelota que le quedó dentro del área y el disparo se perdió lejos. En ese tramo, Defensores jugó mejor y creó situaciones sobre el arco visitante.

Recién a los 23´, pudo llegar el Lobo, con un cabezazo de Schlothauer que fue a las manos de Dormisch. A los 30´, Enzo Martínez fue por la revancha en otro tiro libre, la pelota se desvió en el camino y se le metió a Flores:,el local pasó a ganar 2-1.

Gimnasia lo buscó en el final pero no llevó peligro sobre el arco de Dormisch. Defensores volvió al triunfo tras tres derrotas seguidas y se metió otra vez en zona de clasificación. El Lobo en cambio cosecha su tercera derrota al hilo y se ubica 11 con 10 unidades en la tabla de la Zona Norte.



SÍNTESIS:

DEFENSORES: 2

Nicolás Dormisch; Ignacio Artola, Juan Cruz Aguilar, Leonardo Mignaco, Enzo Martínez; Augusto Laena,Hernán Ruben, Fausto Campiotti, Jaquin Malinauskas, Maximiliano Gauto González. Franco Coronel.

DT: Héctor Storti.

Suplentes: Juan Ignacio Borean, Ayrton Gómez, José Gómez, Juan Cruz Cartechini, Nahuel Parra, Matías Fonseca, Bautista Godoy.

GIMNASIA: 1

Eduardo Flores; Rafael Ríos, Juan M. Gomez, Leonel Lopez, Roque Gonzalez; Braian Gimenez, Juan Ardetti, Juan Rodríguez; Agustín Favre, Franco González, Martín Schlothauer.

DT. Hernan Orcellet.

Suplentes: Brian Bustos, Matias Presentado, Óscar Solano, Eric Rodas, Emiliano García, Luis Sotto, Luciano Leguizamon.

Goles: Pt. 40′ Schlothauer. St. 3′ Artola (D); 29′ Enzo Martínez (D).

Cambios: St. al inicio Cartechini por Laena y Fonseca por Campiotti (DB); 25′ Garcia por Rodríguez (G); 33′ Jose Gomez por Malinauskas (D); 34′ Rodas y Sotto por Ardetti y F. González (G); 40′ Leguizamon por Ríos (G), 43′ Parra por Coronel (D).

Estadio: Salomón Boeseldín. Árbitro: Brian Ferreira (Rosario). Asistentes: Hugo Fleitas (Rosario) Patricio Destefano (Saladillo). Cuarto árbitro: Martín Nardelli (Lujan).