Federal A: Gimnasia perdió 2 a 0 ante Douglas y sigue sin sumar

En el marco de la fecha 27° del Federal A, el Lobo perdió como visitante ante el Fogonero en un partido que lo tuvo dominado en gran parte, pero las expulsiones de De Sousa y Leo López, sumado a un flojo arbitraje de Amiconi lo terminó complicando

Este domingo en el estadio Miguel Morales Douglas Haig venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima con goles de Villagra y Cabral en el segundo tiempo. El Lobo jugó gran parte con 9 jugadores por dos expulsiones y el Fogonero también con tuvo un penal a su favor pero el arquero Bustos se lo atajó a Albornoz.

Tras tres derrotas seguidas Gimnasia llegaba a Pergamino para volver a sumar ante un rival que tras la caída ante Juventud, se quedó sin Gabriel Nasta y asumió Adrián Aranda de inferiores para enfrentar a Gimnasia. Ambos necesitaban sumar y no perder terreno en la lucha de los puestos de Clasificación

Gimnasia no jugo un mal partido mientras tuvo a sus once jugadores en cancha, incluso el rival parecía que se le complicaba llegar al arco de Bustos, a pesar de controlar el balón durante el trámite del juego. Pero hay situaciones que cambian los partidos y a los 40′ se iría expulsado De Sousa por una fuerte falta ante Mauri. Y desde esos instantes finales de la etapa, Douglas siguió dominando pero no pudo aprovechar la ventaja numérica.

Sin embargo en el arranque del complemento Douglas se fue con todo a buscar la victoria y metió a Gimnasia contra su arco. Mauri y Gómez se mostraron por sus laterales para abrir bien la cancha y ser alternativas en ataque. Tanto fue el equipo de Pergamino que a los 12′ tuvo su gran chance. Un disparo de Mazza dentro del área dio en la mano de López y el árbitro cobró Amiconi penal. Tras la polémica sanción, hubo un tumulto y se fue expulsado López, Gimnasia se quedaba con dos hombres menos.

Raúl Albornoz se hizo cargo de la pena máxima, no ejecutó bien, la pelota fue suave hacia la izquierda y el arquero Braian Bustos fue hacia ese costado y se quedó con la pelota en dos tiempos. Duro golpe para el equipo de Pergamino aunque tuvo por delante varios minutos y además su rival quedó con 9 jugadores.

A pesar que intentó siempre, comenzó a abusar demasiado de los pelotazos al área y encontró la firme respuesta de la defensa rival y el arquero. Sin embargo a los 36 otra pelota cayó al área, un defensor despejó corto y el balón le quedó a Villagra quien sacó un gran disparo de pierna izquierda para colocarlo abajo, al palo zurdo del arquero que nada pudo hacer y así el conjunto de Pergamino se colocó en ventaja 1 a 0. A partir de allí todo se simplificó. Porque Gimnasia intentó salir pero dejó muchos espacios y a los 41 una corrida de Pablo Mazza por izquierda terminó con el centro y la aparición de Favio Cabral en el corazón del área quien arrojándose hacia adelante pudo puntear la pelota y decretó el 2 a 0. Increíblemente antes que se reanude el juego, Gallucci Otero vio la segunda tarjeta amarilla y por ende la roja, aparentemente por un encontronazo en el sector medio con un rival.

A partir de ahí al partido le sobró trámite y el árbitro Amiconi de floja labor tuvo tiempo para amonestar a Pereyra, quizás para darle una mano a Racing. Derrota de Gimnasia que cosecha su cuarta derrota seguida y los de abajo se acercan. Habrá que trabajar en la semana para recibir a Defensores de Villa Ramallo en la fecha próxima y tratar de cortar la racha.

Síntesis:

Douglas Haig : 2

Beiro, López, Albornoz, Mauri, De Gaetani, Gallucci Otero, López, Cabalucci, Mazza y Carbal. DT: A. Aranda

Gimnasia : 0

Bustos, López, Romero, Rossi, Ríos, De Souza, Benítez, García, Rodríguez, Lovotti, Oviedo. DT: H. Orcellet.

Goles: ST: 36 Villagra (D), 41 Cabral (D).

Arbitro: Bruno Amiconi con Carlos Viglietti y Joaquín Badano. Cuarto árbitro: Oscar Bono.

Incidencias: ST: 12: Busrtos (G) le atajó un penal a Albornoz (D).

Estadio: Miguel Morales.