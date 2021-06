Federal A: Gimnasia perdió ante el Depro como local

En una fría tarde en el Núñez, Gimnasia cayó como local ante el Depro que se metió entre los 8 que clasifican. Echagüe marcó el único tanto del partido, de tiro penal a los 4′ del ST. El Lobo jugó con una defensa alternativa por casos de Covid de Matías Presentado y Emilio Lazza.

Por la novena fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A se enfrentaron Gimnasia y Esgrima y Defensores de Pronunciamiento, en el estadio Manuel y Ramón Núñez. El Lobo con las bajas de la dupla central de Presentado y Lazza tuvo que apelar a Juan Gómez y Leo López como dupla alternativa. Además de no contar con Tarasco en ataque como referencia en el área.



El pártido comenzó con varias imprecisiones, Depro replegado y esperando al Lobo para salir rápido de contra, mientras Gimnasia le costaba manejar la mitad de la cancha, no llegaba a inquietar a Correa en el arco visitante.

Leguizamón y Ardetti intentaban generar circuitos de juego pero infructuosamente, la carencia de una referencia de área para el Lobo, le restaba peso ofensivo y los centros morían en manos del uno del Depro.



Así sin ofrecer mucho, se fueron al descanso a medida que el sol se iba escondiendo detrás de las grises y frías nubes. Al regreso de los vestuarios y a la salida de un tiro libre, un agarrón en el área determinó la pena máxima decretada por Maidana, que Echagüe canjeó por gol pese a la estirada de Flores Orique a los 4´del segundo tiempo.



Aún faltaba mucho pero a pesar ello y de los cambios del banco local, no hubo situación de gol generadas por Gimnasia. El Lobo circulaba bien el balón hasta 3/4 pero le faltó profundidad para inquietar a Correa, no pateó al arco, no ganó por arriba, nunca pudo romper con claridad por afuera.



Depro estuvo mas cerca del 2do, que Gimnasia de empatarlo, Flores tapó un cabezazo tras un centro cruzado, luego tapó un mano a mano por lo que el Azulgran fue un justo ganador. Ahora solo resta enfocarse en el próximo juego del sábado en Ramallo ante Defensores, y Depro recibira a Douglas en el Delio Cardozo.





SÍNTESIS

Gimnasia 0 – Defensores de Pronunciamiento 1

Gol:4’ST: Héctor Echagüe de penal.

Inicdencias: Expulsado:20’ST, Catriel Orcellet (preparador físico de Gimnasia).



Gimnasia: Eduardo Flores Oriques; Rafael Ríos, Juan Gómez, Leonel López, Roque González; Agustín Favre, Juan Ardetti, Brian Jiménez, Juan Rodríguez; Luciano Leguizamón y Agustín García.

DT: Hernán Orcellet.



Depro: David Correa; Yair Gurnel, Milton Álvez, Ezequiel Cardozo, Maximiliano Villagrán; Mauro Gutiérrez, Alejandro Rizzo, Johan Laureiro, Agustín Guiffrey; Héctor Echagüe y Lautaro Robles.

DT: Sergio Chitero.



Amonestados: 27’PT: Milton Álvez (DEP).38’PT: Leonel López (GIM).48’ST: Yair Gurnel (DEP).Árbitro: Jonathan Correa.

Estadio: Manuel y Ramón Núñez.