Federal A: Gimnasia recibe a Douglas con la ambición de sumar

En el marco de la fecha 17° de la Zona B del Federal A, el Lobo recibe al Fogonero desde las 15,30 hs en busca de la ansiada victoria que lo vuelva a a catapultar a la zona de clasificación. Gimnasia viene de quedar libre mientras Douglas con Racing de local.

Hace casi 4 meses de aquel 18 de abril, cuando Gimnasia visitó a Douglas y se trajo una importante victoria en el arranque del Federal A. Porque siempre es importante sumar de visitante y mas si son tres puntos.

Hoy el panorama luego del aquel arranque para la ilusión, se fue bañando de realidad, Gimnasia está en un proceso de cambios, muchos de los que pibes que juegan, están dando sus primeros pasos en la categoría y el Técnico lo sabe, va armando el rompecabezas con lo que tiene.

El equipo luego de varios partidos, empezó a aparecer pero no así los resultados, ya que en los detalles suelen aparecer las diferencias. Errores, fallos, pecados de juventud le costaron caro a Gimnasia que deberá pulir o ligar para no seguir perdiendo puntos y meterse en la lucha pormla clasificación. Se vienen 14 partidos para demostrar porque están donde están y ganarse un lugar de cara al futuro.

Programa

Gimnasia y Esgrima vs Douglas Haig.

Estadio Ramón y Manuel Núñez

Hora 15:30 hs.

Árbitro: Jonathan Correa (Cba.)

