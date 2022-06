Federal A: Gimnasia recibe al Depro desde las 15 hs en el Núñez

Éste sábado en el Estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia recibe a Defensores de Pronunciamiento por la 14ª fecha de la Zona Norte del Torneo Federal. El partido se juega desde las 15:00 con arbitraje de Jonathan Correa.

Dos viejos conocidos del fútbol de la región, Gimnasia y Esgrima y el Depro, vuelven a verse las caras en el marco de la fecha 14 del Federal A, a partir de las 15 horas en el estadio Núñez.

Gimnasia que había tenido un buen arranque de torneo, se fue quedando en las últimas fechas cuando se aproxima el cierre de la primera rueda, hoy ambos están con 13 puntos, tras 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

El Lobo de los últimos 5 partidos solo consiguió dos puntos, en dos empates y tres derrotas. Mientras que el Depro no pierde desde la fecha 7 y viene en fran levantada tras un inicio errático que lo tuvo por el fondo de la talba.

Orcellet no contará con Marcelo Benítez que fue expulsado y recibió 3 fechas de suspensión exageradamente y Gimnasia apelará la misma. Por otra parte podrá contar con alguno de los ausentes la fecha pasada, Francisco De Souza, Enzo Oviedo . No así Luciano Leguizamón quien no fue citado para hoy.

La dirigencia del Lobo ha confirmado la contratación de Marcos Rouzies quien proviene del Deportivo Maipú pero aún no fue habilitado.

PROGRAMA:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. DEPRO, Hora de comienzo: 15:00. Cancha: estadio «Manuel y Ramón Núñez». Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba). Asistentes: Mauro Ramos Errasti (Arrecifes) y Darío López (Arrecifes). Cuarto árbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

OTROS PARTIDOS DE LA 14ª

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////