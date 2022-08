Federal A: Gimnasia recibe al líder de su zona Racing de Córdoba

Por la fecha 24 del Federal A, el Lobo recibe desde las 15:30 al líder de la Zona B, la Academia cordobesa que viene de golear a Juventud Unida. Gimnasia que tuvo fecha libre está 6to en la tabla y pretende seguir sumando para seguir dentro del “tren de los ocho” que clasifican.



En uno de los partidos mas atrayentes de la fecha, Gimnasia recibe desde las 15;30 en el estadio Manuel y Ramón Núñez, a Racing de Córdoba que llega a Concepción del Uruguay a poner en riesgo la exclusividad en la punta del certamen que hoy comparte con Sarmiento de Resistencia que le ganó ayer a Boca Unidos 3 a 1 como visitante.

Gimnasia por su parte llega descansado a este partido que si bien no define nada, será importante sumar de a tres para afrontar el último tramo del torneo ante un rival que se armó para pelear arriba y una victoria reforzará el ánimo del equipo de Orcellet que se mantiene 6to dentro del lote de clasificados.

Por el lado del Lobo habrá que esperar hasta pasao el mediodía para conocer el equipo titular que saldrá a la cancha, mirando la lista de convocados la duda pasará por la delantera en la que solo están Sotto y Solohaga disponibles. Seguramente no deferirá mucho del equipo que ya casi se presenta de memoria Bustos en el arco, López, Romero, Rossi y Ríos en el fondo, en mitad de cancha Benítez, Carrasco, De Sousa, Oviedo, García y Sotto.

Los cordobeses que no están teniendo los mejores resultados fuera de Nueva Italia saldrán a buscar la victoria crucial para recuperar el liderazgo en soledad para los dirigidos por Bossio.

Programa domingo:

16:00: Gimnasia y Tiro vs. Depro, Árbitro: Pablo Núez (San Juan), 16:00: Sportivo Las Parejas vs. Central Norte, Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes). 18:00: Atlético Paraná vs. San Martín, Árbitro: Brian Gustavo Ferreyra (Venado Tuerto). 20:00: Juventud Antoniana vs. Douglas Haig. Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero). Libre: Unión (Sunchales).