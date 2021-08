Federal A Gimnasia recibe al líder Racing de Córdoba en el Núñez

Por la fecha 15° de la Zona B del Federal, el Lobo recibe a La Acedemia cordobesa que lidera con comodidad la zona. Se juega desde las 15 y Arbitra Joaquín Gil de San Pedro. Por otra parte Juventud recibe a Unión de Sunchales y Depro visita a Sarmiento de Resistencia.



Gimnasia vuelve a jugar como local, tras la caída sobre el final del partido ante Chaco For Ever 2 a 1, el domingo pasado. Su rival que tuvo fecha libre, su último partido lo disputó también an te For Ever, con victoria para La Academia también 2 a 1. Racing lidera con 30 puntos, producto de 9 victorias, 3 empates y solo una derrota, mientras Gimnasia se ubica 10° y tiene 14 puntos tras 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

Motivado por la seguidilla de buenos resultados que lo sacaron de lo último lugares y catapultaron a la lucha por lo puestos intermedios, Juventud Unida recibirá este domingo a Unión de Sunchales en uno de los encuentros que le darán continuidad a la 15ta. fecha del Federal “A”.

Mientras que Depro visitará a Sarmiento de Resistencia desde las 15,30 con arbitraje de Francisco Acosta de Sgo del Estero.

En los dos adelantados del sábado Chaco For Ever ganó en Pergamino, como visitante 1 a 0, ante Douglas Haig y Boca Unidos y Crucero del Norte empataron 2 a 2 en Corrientes.

Programa:

15.00: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay-Racing de Córdoba; Joaquín Gil (San Pedro). 15.00: Juventud Unida de Gualeguaychú-Unión de Sunchales; Enzo Silvestre (Santa Fe). 15.30: Gimnasia y Tiro de Salta-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Francisco Acosta (Santiago del Estero). 15.30: Sarmiento de Resistencia-Defensores de Pronunciamiento; Gustavo Benites (Salta). 16.00: Sportivo Las Parejas-Central Norte de Salta; Alvaro Carranza (Villa María). Libre: Sportivo Belgrano de San Francisco