Federal A: Gimnasia recibe en el Núñez a Juventud Unida de Gualeguaychú

Esta tarde desde las 16 horas en el Estadio Manuel y Ramón Nuñez, Gimnasia recibirá a un viejo conocido, Juventud Unida de Gualeguaychú, un rival que se ha convertido en un clásico de la región. Arbitrará Ceballos de la provincia de Córdoba.

Gimnasia buscará su tercer victoria en el torneo. (foto Deporte Digital web).



Aún sin equipo confirmado como es costumbre en los partidos de Hernán Orcellet, el Lobo saldría a jugar con alguna variante en los volantes que juegan sobre las bandas, en la semana el técnico del Mensana probó con Franco González por derecha en lugar de Rodas y por izquierda con Juanma Rodríguez por izquierda en lugar de García.



Otra buena noticia para el Lobo es la recuperación que viene mostrando Luciano Leguizamón que pudo hacer fútbol con sus compañeros en la semana y no sería descabellado que pueda vovler a vestir la 10 de Gimnasia o quizás ingresar algunos minutos esta tarde.



Por el lado del Beto Acosta, que volverá a sentarse como DT de Juventud en el Núñez, tras su paso como DT de Chaco For Ever. Juventud jugaría con el mismo once que empató con Racing de Córdoba con el arco De León; Amarillo, Trejo, Brienzo y Abraham en el fondo; Saucedo y Juan Fernando Alfaro en el doble cinco, Vargas y Pereyra en los costados y los dos delanteros fueron Parada y Reynaga.



Sin dudas un gran espectáculo prometen para este nuevo clásico de la región, el Lobo buscando volver a sumar tras la caída en Corrientes y Juventud tratando de conseguir su primer victoria en el certamen.