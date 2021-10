Federal A: Gimnasia se despide con For Ever ante su gente

Esta tarde noche Gimnasia y Esgrima jugará su último partido como local en la temporada 2021 del Federal A, lo hará ante Chaco For Ever en el marco de la 29° fecha de la Zona B.

El Lobo que quedó sin chances de jugar el octogonal por el 2do ascenso, ha tenido una campaña irregular a lo largo del torneo y buscará despedirse con una sonrisa como local ante un rival que marcha 4to en la tabla y quiere sumar para terminar bien arriba de cara a los cruces por el segundo ascenso.

Domingo 24: 11:00 hs.: Douglas Haig vs. Central Norte, Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Guillermo Yacante (Luján) y Carlos Viglietti (Salto).

16:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Unión (Sunchales), Árbitro: Ariel Montero (Tucumán) – Asistentes: M. Dure (Resistencia) y J. Farfor (Tucumán).

16:00 hs.: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Def. Belgrano. Árbitro: César Ceballos (Córdoba) – Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías Billione Carpio (Córdoba).

16:00 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco), Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes).

16:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. DePro. Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: José Ponce y Emiliano Silva (La Rioja)

19:00 hs.: Gimnasia y Esgrima vs. Chaco For Ever. Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca) Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego) – Cuarto árbitro: Juan Nebbieti Río Colorado).