Federal A: Gimnasia se despide de local ante For Ever el domingo

El Lobo ya sin chances de octogonal, despide el año como local recibiendo el próximo domingo y desde las 19, a Chaco For Ever, en el marco de la penúltima y fecha 29º del Torneo Federal A. Gimnasia buscará cerrar como local un torneo que le fue complicado mantener una regularidad ante un rival que lucha por el 2do lugar. Luego al Lobo le restará viajar a Córdoba para enfrentar a Racing uno de los candidatos a quedarse la Zona B.



Sábado 23: 16:00 hs.: Sportivo San Jorge vs. Crucero del Norte, Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba) – Asistentes: Marcos Guzmán (Pascanas) y Matías González (San Francisco).

Domingo 24: 11:00 hs.: Douglas Haig vs. Central Norte, Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Guillermo Yacante (Luján) y Carlos Viglietti (Salto).

16:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Unión (Sunchales), Árbitro: Ariel Montero (Tucumán) – Asistentes: M. Dure (Resistencia) y J. Farfor (Tucumán).

16:00 hs.: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Def. Belgrano. Árbitro: César Ceballos (Córdoba) – Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías Billione Carpio (Córdoba).

16:00 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco), Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes).

16:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. DePro. Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: José Ponce y Emiliano Silva (La Rioja)

19:00 hs.: Gimnasia y Esgrima vs. Chaco For Ever. Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca) Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego) – Cuarto árbitro: Juan Nebbieti Río Colorado).