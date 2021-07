Federal A: Gimnasia se prepara para recibir al líder el domingo

El Lobo uruguayense entrena durante la semana con vistas al compromiso de éste domingo, viene de caer como visitante en Chaco ante For Ever. A pesar de la derrota, el cuerpo técnico quedó conforme con el once que salió a la cancha y que estuvo cerca de rescatar un buen resultado. La intención sería repetir la formación del que a priori sería la formación ideal del Lobo, hoy por hoy.

En lo que respecta a los demás entrerrianos, Juventud Unida recibirá a Unión de Sunchales y Depro visitará a Sarmiento de Resistencia ambos el día domingo.

Programa fecha 15 -Zona B

Sábado 31

15:00 hs.: Douglas Haig vs. Chaco For Ever

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca) – Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego).

15:30 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Crucero del Norte.

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán).

Domingo 1

15:00 hs.: Gimnasia y Esgrima vs. Racing (Córdoba). Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro) – Asistentes: Juan Carlos Del Fueyo (Junín) y Guido Córdoba (Concordia) – Cuarto árbitro: Oscar Bono (Junín).

15:00 hs.: Juventud Unida vs. Unión (Sunchales). Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) – Asistentes: Daniel Zamora (Paraná) y Maximiliano Moya (Santa Fe).

15:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo). Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero) – Asistentes: Jorge Sayago (Santiago del Estero) y Néstor Caceres (Santiago del Estero).

15:30 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. DePro. Árbitro: Gustavo Benites (Salta) – Asistentes: Cristian Yareco (Salta) y Luciano Díaz (Salta).

16:00 hs.: Sportivo Las Parejas vs. Central Norte (Salta). Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Marcos Guzmán (Pascanas) – Matías González (San Francisco).