Federal A: Gimnasia se trae un punto tras el empate ante Boca Unidos

Por la fecha 4° de la Zona norte del Torneo Federal A, Gimnasia igualó sin tantos ante Boca Unidos por la cuarta fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A de fútbol. Se jugó con el arbitraje de Federico Guaymas Tornero.



En un partido que le fue adverso en la primera etapa y que pudo equilibrar en el segundo tiempo, Gimnasia se trae un buen punto de visitante que le permite sumar fuera de su casa.

El Aurirojo fue superior en el primer tiempo y tuvo las más claras en el tándem Salop-Cáceres, la primera en el arranque del juego en tres cuartos de cancha, Salop tras un exquisito sombrero se sacó la marca de encima y habilitó entre los centrales a Cáceres que remató de volea y Bustos contuvo en la volada espectacular.

Luego el local tuvo un cabezazo de Bustos que se fue apenas por encima del horizontal de Brian Bustos. Boca era superior al Lobo que no podía pasar mitad de cancha con juego asociado. Los laterales lanzaban envíos para Lobotti en soledad que no llegaban nunca a buen puerto, el medio más abocado a la marca, extrañaba a Leguizamón.

Pero así y todo Gimnasia se pudo arrimar, una pelota larga para De Souza que pateó y lo taparon, la pelota quedó viva en la puerta del área y Oviedo pateó de zurda potente y De León tuvo que estirarse para mandarla al córner.

Tras esa llegada Boca Unidos respondió con tres llegadas que no pudo capitalizar, ni López de cabeza, ni Cañete desde lejos tras un desajuste defensivo entre los centrales y Bustos, ni tampoco pudo Julio Cáceres que tras otro envío en cortada de Salom, eludió a Bustos y remató pegado a la raya de fondo y la pelota dio en el 2do palo, tras caminar por la raya. Así se fueron al descanso empatados y era negocio para Gimnasia que pudo mantener en cero el arco.

En la segunda parte Gimnasia salió mas adelantado, los volantes pudieron crear un poco más y el Lobo salió del asedio. Carrasco y De Souza, eran mas protagonistas y así llegaron las situaciones. Fueron dos claras de Lobotti, un pelotazo largo a espaldas de la dupla central, el centro delantero del Lobo gambeteó a De León y se quedó sin ángulo para rematar. Inmediatamente otro pase en cortada para Lobotti que esta vez remató fuerte pero De León le ganó la pulseada y le tapó el remate.

Boca volvió a reponder, Salom anticipó un centro por derecha y se fue apenas por encima del horizontal, jugada similar al empate de Antoniana.

Gimnasia tuvo otra situación muy clara, De Souza con mucho más protagonismo en la segunda parte tras el ingreso de Gímenez por la banda izquierda, el brasileño enganchó de izquierda a derecha y fue derribado cerca de la medialuna. Carrasco se perfiló para ejecutar el tiro libre que salió apenas desviado junto al palo derecho de De León. Boca Unidos tuvo una más con el ingreso de Medina que recibió en el área, enganchó y remató débil al lugar de Bustos.

Finalmente fue empate y aunque pudo ser derrota, también pudo haberse traído los tres puntos de haber ligado un poco en el área rival.

Sin dudas el Lobo fue otro en la segunda etapa y demostró que cuando se anima a jugar más adelantado sufre menos, sobretodo por los desajustes que le han traído varios dolores de cabeza. Cuando se mete muy atrás o falla en las salidas desde el fondo, termina sufriendo y pagando caro los errores. El torneo recién empieza y aún falta mucho, siempre es importante sumar fuera de casa y volver con un punto en el bolsillo.



-SÍNTESIS-

Boca Unidos 0

Lucas De León; Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo, Federico López; Gabriel Cañete, Rodrigo Bustos, Cristian Maidana; Gabriel Morales; Carlos Salom y Julio Cáceres.

DT: Leonardo Baroni y Martín Fabro.

Gimnasia 0

Brian Bustos; Leonel López, Tomás Rossi, Cristian Romero, Agustín Griego; Enzo Oviedo, Marcelo Benítez, Daniel Carrasco; Nicolás Musico, Fabricio Lovotti y Francisco De Souza.

DT: Hernán Orcellet.

Amonestados: 13’ST: Enzo Oviedo (GIM), 28’ST: Marcelo Cardozo (BOC), 43’ST: Matías Solohaga (GIM).

Árbitro: Federico Guaymas Tornero. Estadio: Leoncio Benítez.



La fecha: Unión (Sunchales) 0 – Central Norte (Salta) 0, Crucero del Norte 1- Sp. Belgrano (S.Francisco) 0, Gimnasia y Tiro 2 – Defensores de Belgrano (VR) 0, Juventud Antonina 0 – Racing de Córdoba 4, Sportivo Las Parejas 0 – Sarmiento de Resistencia 1.

POSICIONES