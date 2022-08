Federal A: Gimnasia tropezó con la ambición de Racing

En el marco de la fecha 24 del Federal A, el Lobo uruguayense cayó sin atenuantes ante la Academia Cordobesa por 2 a 0 en un partido disputado en el Estadio Núñez ante un gran marco de público que colmó las tribunas. Albertinazzi y Oyola los goles de la visita.

Pablo López el 10 de Racing fue de los mejores de la visita.



La soleada y calurosa tarde del domingo invitaba a presenciar lo que a priori se mostraba, como un atractivo partido entre Gimnasia y Racing de Córdoba por la fecha 24° de la Zona B del Federal A.

El Lobo que prentendía seguir la senda ganadora como local terminó tropezando con la efectividad de un rival que aprovechó los errores y desatenciones del fondo para llevarse una justa y merecida victoria para seguir puntero en soledad en la tabla. Gimnasia a pesar de la derrota sigue 7mo en puestos de clasificación.

Tantas veces el Lobo golpeó rápido en el Núñez que ayer lo padeció, porque tras una primera llegada de Racing a traves de un cabezazo de Figueroa que salvó Bustos, López la volvió a meter en el área y Albertinazzi cabeceó alto sin marca y Bustos no pudo tapar.

El gol le pegó fuerte a Gimnasia que mediante García obligó a un córner tras un arranque por derecha, a la salida del córner le cometieron falta a De Sousa 7 u 8 metros fuera del área que García lanzó a centimetros del ángulo de Rodriguez, tan cerquita que algunos gritaron gol.

Parecía que Gimnasia crecía pero fue solo una ilusión, el habilidoso y rápido López manejaba los hilos del líder y tras un envío largo, despejó Rossi de cabeza, le quedó a Figueroa que la cedió a Oyola picando, se acomodó y de volea la clavó en el árgulo de Bustos que adelantado no pudo hacer nada ante el derechazo.

A partir de ahí Gimnasia se desdibujó y no pudo llegar, perdía fácil la pelota en el medio, y no tuvo profundidad. Racing esperaba agazapado y de contra, el Lobo tuvo apenas un córner que ganó Leo López cerca del mediotiempo.

La segunda etapa mostró a Solohaga en el terreno en busca de mayor peso ofensivo, pero nada de eso ocurrió. Racing cómodo en el resultado, se preocupó por defender la ventaja. Gimnasia se diluía lejos del arco de Racing. Comenzó la rotación y para colmo los imbéciles de siempre le arrojaron un encendedor al lateral izquierdo que detuvo el partido 7 minutos, minutos que no se recuperarían y favorecieron a Racing.

Racing lo tuvo un par de veces, uno salvó Romero trabando a Figueroa, otra tapó Bustos a Jara cara a cara. El Lobo solo tuvo un remate de García de tiro libre y un cabezazo de Solohaga cuando el partido se moría.

Fue derrota ante un rival de peso y sin discusión, preocupa el bajo nivel de juego mas allá de la derrota. Seguramente un resultado positivo de visitante ante Sportivo borrará este mal paso, pero si quiere seguir entre los puestos de clasificación deberá seguir sumando para no perder mas puntos en el camino.



Síntesis

Gimnasia y Esgrima: 0

Brian Bustos; Leonel López, Cristian Romero Giraud, Tomás Rossi y Rafael Ríos; Francisco De Sousa, Daniel Carrasco, Marcelo Benítez y Enzo Oviedo; Agustín García y Javier Soto DT: Hernán Orcellet

Racing Cba : 2

Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Marcio Gómez Pereyra, Juan Albertinazzi y Gianfranco Ferrero; Marcos Figueroa, Juan Alfaro, Axel Oyola y Pablo López; Alan Murialdo y Leandro Fernandez DT: Carlos Bossio.



Goles: 8′ Juan Albertinazzi (R); 16′ Axel Oyola (R)



Cambios: ST: reinicio Matías Solohaga x Oviedo (G); 15′ Lucas Saucedo y Nicolás Musico x Soto y De Souza (G); 17′ Juan Alfaro x Oyola (R); 37′ Juan Manuel Piedra y Agustin Griego x Rossi y Ríos (G) y Claudio Monti y Emiliano Blanco x López y Figueroa (R): 41′ Enzo Córdoba Menjoulet y Diego Jara x Gómez Pereyra y Murialdo (R).



No ingresaron: Damián Cebreiro y Juan Carlos Ardetti (G); Emmanuel Becerra Takara y Francisco Aman (R).

Amonestados: Ríos, Romero y Benítez (G); Gómez Pereyra y Murialdo (R). Árbitro: Maximiliano Leonel Macheroni Duarte (Rosario), Asistentes: Sebastián Osudar (Rosario) y Hugo Alejandro Fleitas (Rosario). 4° árbitro: Oscar Ariel Bono (Junin). Cancha: Estadio Manuel y Ramón Nuñez (G).