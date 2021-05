Federal A: Gimnasia visita a Boca Unidos en Corrientes

El Lobo jugará desde las 16 en Corrientes ante Boca Unidos. El Lobo buscará su tercer triunfo al hilo que lo lleve a la punta. Orcellet repetiría el equipo que ganó en el Núñez hace 7 días.

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, Gimnasia quiere mantener el entusiasmo que generan los resultados de las primeras fechas: dos jugados, dos ganados, ningún gol en contra. Lo que los resultados permiten es la búsqueda de un mejor juego, con más tranquilidad. Enfrente estará un viejo conocido de la categoría: Boca Unidos de Corrientes, que viene de caer por 2 a 0 frente a Racing (Cba), y acumula 2 derrotas y un empate, pero que en su cancha siempre es difícil.

Boca Unidos y El Lobo se medirán esta tarde desde las 16, y es un encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Zona B del Torneo Federal A 2021. Recordemos que Gimnasia ya tuvo una fecha libre, por ello será su tercer partido de la temporada.

Las estadísticas indican que las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto correntino acumuló 3 victorias, mientras que el Lobo ganó 1 y en 1 partido terminaron igualados en el marcador.

El DT del Lobo, Hernán Orcellet no ha confirmado el equipo titular, pero al no tener bajas por lesiones o incidencias sanitarias, se estima que repetirá el equipo que le ganó a Las Parejas en el Núñez el domingo pasado. Por lo pronto, ayer emprendieron el viaje rumbo a Corrientes 19 jugadores: los 18 que integraron la planilla el domingo, más el juvenil Camilo Viganoni.

El probable 11 de Gimnasia entonces sería: Eduardo Flores; Antonio Rafael Ríos, Matías Presentado, Emilio Lazza y Roque González; Eric Rodas, Juan Carlos Ardetti, Agustín Favre y Agustín García; Marcelo Schlotthauer y Rubén Darío Tarasco. DT Hernán Orcellet. El árbitro del partido será el chaqueño Fernando Brillada, asistido por Rodrigo López y Mariana Duré, ambos también de Resistencia.

Los partidos

15.30 – DEPRO vs. Unión de Sunchales

15.30 – Juventud Unida vs. Racing de Córdoba

15.45 – Gimnasia y Tiro vs. Chaco For Ever

16.00 – Sp.Las Parejas vs. Douglas Haig

16.00 – Sarmiento Resistencia vs Central Norte

16.00 – Sp.Belgrano vs. Crucero del Norte

Libre: Defensores de Belgrano