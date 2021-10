Federal A: Gimnasia visita a Racing para aguarle la fiesta

El Lobo uruguayense visita al Racing cordobés con la única intención de aguarle la fiesta y el pase a la final directa por el primer ascenso a la Primera Nacional. Racing llega con 54 puntos al igual que Gimnasia y Tiro de Salta



Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar, Gimansia ya sin chances de octogonal, viene de caer con chaco For Ever en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio, antes de quedar libre en la fecha 29.

Para Racing los 3 puntos son una necesidad si quiere terminar arriba en la tabla e ir por la final ante Deportivo Madryn, Racing tiene +26 de diferencia de gol y Gimnasia y Tiro +16.

Racing (Cba) igualó 0-0 frente a Chaco For Ever en la 28°. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad.

Gimnasia (CDU) perdió ante Chaco For Ever por 1 a 3 en la 29°. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate.

La Academia y El Lobo se medirán a las 17:00. En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria.

¿