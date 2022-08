Federal A: Gimnasia visita a Sportivo Belgrano de San Francisco, éste sábado desde las 15hs

Por la fecha 25 de la Zona B del Federal A, Gimnasia y Esgrima viajó a San Francisco, Córdoba para enfrentarse desde las 15 hs con Sportivo Belgrano. El Lobo quiere recuperarse tras caer ante el líder de local, mientras el Verde quiere sumar para meterse en el “tren de los ocho”.

El estadio Juan Pablo Francia de San Francisco será el escenario donde Sportivo Belgrano y Gimnasia y Esgrima se enfrentarán desde las 15 horas en el marco de la fecha 25 del Federal A. El árbitro del encuentro será el santiagueño Francisco Acosta y sus Asistentes serán Luis Fernando Ortíz y Jorge Sayago, mientras el Cuarto árbitro será Néstor Cáceres todos de Santiago del Estero.

El Lobo que marcha 7mo con 35 puntos viajó este viernes después del mediodía rumbo a Córboba con la cabeza puesta en sumar nuevamente de visitante, tras haber caído como local el pasado domingo ante Racing de Córdoba.

Orcellet que no podrá contar con Leonel López en la zaga y Javier Sotto en la delantera, ambos por lesiones, si recupera para la delantera dos piezas importantes, Fabricio Lovotti y Martín Schlottahuer.

Depro y Juventud estrenan entrenadores

En lo que respecta a los demás entrerrianos el Depro y Juventud que vienen con una floja campaña y están en el fondo de la tabla, presentaron entrenadores en la semana. En el estadio Delio Cardozo, De Angelis fue presentado al plantel del Deproy dirigió su primera practica. Tendrá su debut éste sábado ante Atlético Paraná, que se ubica inmediatamente arriba sacándole dos puntos de ventaja.

Por su parte Juventud Unidad, con el debut de Matías Minich director técnico, presenta su3er entrenador de la temporada. El “Decano” se medirá ante Sarmiento de Resistencia desde las 16 en “La Vía” que buscará ganar el juego e igualar al líder de la Zona B, Racing de Córdoba que tiene la fecha libre.

El programa completo de la fecha 25

14:00: DePro vs. Atlético Paraná

Árbitro: César Ceballos (Córdoba) – Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías González (San Francisco)

15:00 : Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero) – Asistentes: Luis Fernando Ortíz (Santiago del Estero) y Jorge Sayago (Santiago del Estero) – Cuarto árbitro: Néstor Cáceres (Santiago del Estero).

15:00 : Douglas Haig (Pergamino) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Árbitro: Gustavo Benítes (Salta) – Asistentes: Mariano Ascenzi (Escobar) y Walter Cardozo (Jujuy).

15:30 : Defensores de Belgrano (San Nicolás) vs. Juventud Antoniana (Salta)

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro) – Asistentes: Leone Suárez (San Antonio de Areco) y Karim Doussouk (Chascomús).

16:00 : Sarmiento (Resistencia) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) – Asistentes: Víctor Rojas Aguirre (Corrientes) y Angel Ayala (Corrientes).

16:00 : San Martín (Formosa) vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán).

20:00 : Unión (Sunchales) vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado) – Asistentes: Alejandro Schneller (Ceres) y Mariano González (Santa Fe).

22:00 : Central Norte (Salta) vs. Crucero del Norte (Posadas)

Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe) – Asistentes: Oscar Bono (Junín) y Ezequiel Agüero (Catamarca).