Federal A: Gimnasia visita Salta para enfrentar a Central Norte

Gimnasia partió éste viernes rumbo a la provincia de Salta para jugar el domingo, a las 17:30, ante Central Norte por la fecha 28 del Torneo Federal A de fútbol. En Pronunciamiento, el Depro será local de Juventud Unida de Gualeguaychú.

En la primera rueda en el Núñez, la victoria fue para la visita por 3 a 1.

En la primera vuelta fue triunfo salteño 3 a 1 en el Núñez.

El equipo de Hernan Orcellet se enfrenta al equipo Saltaño este domingo a partir de las 17:30. En el estadio Padre Ernesto Martearena, con el arbitraje del Tucumano Mauricio Exequiel Martín.

Gimnasia visita al Cuervo Salteño con la necesidad de traerse un valioso triunfo y asi poder sumar las posibilidades de entrar al reducido, el Menssana igualó 1 a 1 de local frente a Crucero del Norte en la fecha pasada.

El equipo de Ezequiel Medran también viene de igual 1 a 1 con el puntero de la zona Racing de Córdoba y se encuentra en el 3er puesto de la tabla de posiciones.

El programa del Domingo 17

16:00 hs.: Unión (Sunchales) vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) – Asistentes: Lucas Cavallero (Villa Constitución) y Sebastián Osudar (Rosario).

16:00 hs.: DePro vs. Juventud Unida

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y Marcos Guzmán (Pascanas)

17:30 hs.: Central Norte vs. Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: José Ponce (Tucumán) y José Farfor (Tucumán) – Cuarto árbitro: Walter Cardozo (Jujuy)

18:00 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán) – Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Jaiver Caro Aguirre (Casilda).

18:30 hs.: Chaco For Ever vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia) – Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná).

Rugby

CUCU perdió como local en una nueva fecha del TRL

En el marco de la 3era jornada del Torneo Regional del Litoral de rugby, que reúne equipos de las uniones rosarina, santafesina y entrerriana.

En el Barrio Hipódromo de nuestra ciudad, el Club Universitario de Concepción del Uruguay, cayó como local ante el conjunto santafesino de Querandí por 30 a 17 (5-0) logrando punto bonus la visita. También por la Zona A Capibá perdió como local ante el líder Cha Roga 22 a 10 (4-0).

En la próxima fecha (23 de octubre) Capibá recibirá al CUCU y Cha Roga a Querandí

La tabla de posiciones la lidera Cha roga con 14, seguido por Querandí con 6, Capibá con 5 y cierra CUCU con 4.

Liga Local

Parque Sur recibe a Lanús y Atlético va con Almagro

Este domingo continuará la fecha del Torneo Luis Bonus que marca el regreso del fútbol oficial uruguayense.

En Primera y Tercera División, Parque Sur jugará con Lanús en el Puerto Viejo este domingo. A las 14 el preliminar y a las 16 horas en la categoría principal. Cabe destacar que si bien se juega en el Sur, será local Lanús de esta jornada. El equipo de Facundo Bonvín busca volver al triunfo, que se dio en la primera fecha del torneo ante Agrario. Será la quinta del calendario oficial. Parque buscará revertir sus caídas ante Gimnasia, Almagro y Atlético Uruguay para escalar en la tabla.

Mientras que en otro de los choques destacados de la jornada Atlético Urguay uno de los líderes del certamen intentará sacar provecho de sorpresivo empate de Gimnasia ante Agrario Rocamora en la noche del viernes en el Estadio Núñez. Desde las 14:30 se enfrentarán Atlético y Almagro en 3era División, mientras desde las 16:30 será el turno del cotejo de Primera División.

En el resto de la fecha en cancha de Engranaje, el Mecánico recibe a Rivadavia a las 14 en 3era y a las 16 en Primera. En Cristo de los Olivos el local María Auxiliadora enfrentará al CACE desde las 14 en 3era y 16 en Primera División.