Federal A: Gimnasia volvió a ganar como local ante Douglas

En una agradable tarde de sol, el Lobo se impuso 1 a 0 al Fogonero con gol de Rubén Tarasco de tiro penal. Un partido parejo con pocas situaciones, Gimnasia no bajó los brazos en busca del partido, tras una mano en el área Correa señaló el penal que Tarasco cambió por gol.

En el estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia y Esgrima venció a´un flojo Douglas Haig por 1-0. El único tanto del partido lo marcó Rubén Tarasco de penal, a los 39 minutos del 2do tiempo. El Lobo tras esta victoria suma 17 puntos y se ubica 12° en la tabla.

El partido fue trabado en mitad de cancha, los dos equipos se prestaban la pelota sin generar demasiado peligro. Gimansia propuso una habitual proyección por los costados, con García por izquierda y Musico por la banda derecha, arriba Franco Gonzalez y Tarasco eran las referencias de área.

La visita proponía juego directo con pelotazos para la delantera que cayó reiteradamente en offside, la otra propuesta de Douglas era la salida rápida de contra cuando recuperaban en mitad de cancha.

El partido no fue bueno, se corrió mucho, se metió mucho pero Gimnasia no bajó los brazos, lo buscó una y otra vez, Gimnasia probó de afuera pero sin suerte, remates débiles a las manos del arquero o poca puntería para acertar al marco. García primero, Oviedo después estuvieron cerca de romper el cero. Pero sobre el final del partido, Tarasco probó y dio en la mano del defensor de Douglas y Correa que no había pitado penal en tres ocasiones dudosas en el primer tiempo, no dudó. Rubén Tarasco se paró frente a Tantoni y puso el 1 a 0 definitivo. Victoria y sonrisa para Gimnasia, que en la próxima visitará a Sportivo AC de Las Parejas; mientras que a los de Gabriel Nasta les tocará quedar libres.



-SÍNTESIS-

Gimnasia y Esgrima: 1

Brian Bustos; Leonel López, Juan Goméz, Damián González, Rafael Ríos; Agustín Favre, Enzo Oviedo, Agustín García, Nicolás Musico; Rubén Tarasco y Franco González. DT: Hernán Orcellet.

Douglas Haig: 0

Fernando Tantoni; Pablo Moreyra, Brian Flores, Genaro Bonello, Robertino Canavesio; Rodrigo Chávez, Isaías Toscano, Esteban López, Alexis Bulgarelli; Rodrigo Caballuci y Franco Stella.DT: Gabriel Nasta.

Gol: 39’ST: Rubén Tarasco -penal-.

Amonestados: 15’PT: Leonel López (GIM).41’PT: Isaías Toscano (DOU).33’ST: Enzo Oviedo (GIM).

Árbitro: Jonathan Correa. Estadio: Manuel y Ramón Núñez.

Otros resultados: Unión de Sunchales 3 – Sarmiento de Resistencia 2, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 – Sportivo Belgrano 2, Racing de Cordoba 0 – Sportivo Las Parejas 0, Crucero del Norte 2 – Boca Unidos 1.

