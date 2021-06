Federal A: Gimnasia vuelve a jugar el lunes 7 o el martes 8

El Consejo Federal de AFA determinó el regreso del Federal A, La competencia retornará con la 7ma fecha, momento donde se dio la suspensión. Será el próximo lunes 7 de junio o excepcionalmente el martes, los clubes deben informar hoy antes de las 12 el día.

Tras una semana parados y una de prácticas, vuelve a jugarse el Federal.

Luego de mucha incertidumbre, llegó la noticia esperada. Con los clubes en pleno entrenamiento luego de ser autorizados la semana pasada por decreto del Gobierno Nacional, desde el Consejo Federal y AFA le pusieron fecha de reanudación a la competencia y por ende, a los partidos: la misma será el lunes 7/6, pero si existe “acuerdo de partes” entre instituciones, podrán jugar el martes 8/6. La misma se dará con la 7ma fecha, jornada donde se detuvo el torneo.

Los clubes locales deberán enviar antes de éste jueves al mediodía al Consejo Federal, si jugarán lunes o martes. Por el momento, no existe programación de fechas para la 8va jornada, pero se definirá en los próximos días. La variante que empiece a jugarse integramente entresemana existe y será estudiada.

Gimnasia se reunía este miércoles por la tarde para definir que día jugar ante Sarmiento de Resistencia.

7ma. fecha – ZONA NORTE: SPORTIVO AC vs. JUVENTUD. UNIDA , DOUGLAS HAIG vs. GIM. Y TIRO, GIM. Y ESGRIMA vs. SARMIENTO, RACING CDB. vs. SP. BELGRANO, CHACO FOR EVER vs. DEPRO, CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO, CRUCERO DEL NORTE vs. UNIÓN SUNCHALES. LIBRE: BOCA UNIDOS