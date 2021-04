Federal A: Gimnasia vuelve al Estadio Nuñez renovado

El Lobo recibe desde las 16 a Sportivo Las Parejas en el renovado Estadio Núñez en el marco de la 3era fecha de la Zona B del Federal A. Será el debut como local para el equipo de Hernán Orcellet que viene de ganar ante Douglas Haig. La visita empató con Racing (Cba.).

El partido será transmitido por Youtube en vivo y en directo.

Esta tarde tras algo mas de un año, volverá a rodar oficialmente la pelota en el renovado Estadio Ramón y Manuel Núñez. Lejos en el tiempo prepandemia queda aquel partido del 7 de marzo ante Chaco For Ever que finalizó empatado en cero. Hoy en el banco estará nada menos que Hernán Orcellet una de sus figuras de aquel equipo emblema del Nacional que estuvo a un pelo de ascender.

Será este su segundo ciclo en el Lobo, adonde llegó para formar un equipo pensado para dar batalla en cualquier escenario, con un plantel con muchas caras nuevas y el liderazgo de Luciano Leguizamón, quien aún no está para volver al primer equipo.

Este será un regreso atípico por la ausencia de público debido a los protocolos sanitarios, donde seguramente los hinchas estarán prendidos a Youtube en el streaming, haciendo fuerza y alentando por “el Lobo, su buen amigo”.

Enfrente estará Sportivo Las Parejas un viejo conocido de la casa con el que se ven las caras desde hace tiempo, rival que viene de empatar con Racing de Córdoba como local. El Árbitro será Alvaro Carranza. Sus asistentes Víctor Rojas Aguirre y Leandro David Suárez y el o árbitro: Patricio Destefano.

Juventud visita a Chaco For Ever en Resistencia



En el marco de la tercera fecha del Torneo Federal “A” de fútbol. Juventud Unida, que el último domingo empató 3-3 como local ante Central Norte de Salta y sumó su primer punto en la temporada, visitará a Chaco For Ever, uno de los cuatro punteros de la Zona Norte con 4 puntos.

El encuentro se jugará en el estadio “Juan Alberto García”, comenzará a las 15:45 horas y contará con árbitros de Corrientes, siendo Nicolás Sosa el juez principal, Sergio Pérez y Andrés Franco los asistentes y Ángel Ayala el cuarto árbitro.



/*