Federal A: Gimnasia y Tiro terminó con el sueño del Depro

En Chaco Gimnasia y Tiro se lo dio vuelta al Depro y se quedó con la clasificación en uno de los partidos de los cuartos de final del Federal A, por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Gimnasia vs Central Norte, Chaco For Ever vs Racing Cba serán las semifinales.



Depro se puso en ventaja a los 33′ de la primera etapa con un gol marcado por Héctor Echagüe, pero el albo tuvo una rápida reacción y Luciano Herrera logró marcar la igualdad a los 41′. Y cuando parecía que ambos equipos se iban al descanso con el empate parcial, apareció Walter Busse para dar vuelta el marcador, a los 46′.

En el segundo tiempo, Gimnasia no aminoró el paso y después de varios embates en el arco de Depro logró meter el tercer gol gracias al capitán Ivo Chaves.

Antes del final, Meyer acercó al Depro en el marcador poniendo las cosas 3 a 2 en un momento crucial. Además, el árbitro decidió adicionar 7 minutos más por lo que el clima se puso tenso para los albos. Sin embargo, los dirigidos por Forestello no perdieron la compostura y lograron quedarse con el triunfo y la clasificación en Chaco.

De esta manera Gimnaisa y Tiro enfrentará en una semifinal a Central Norte de Salta que superó a Olimpo de Bahía Blanca por penales y en la otra Semi Racing de Córdoba que superó 2 a 0 a Defensores de Villa Ramallo, enfrentará a Chaco For Ever que venció a Cipoletti por penales 4 a 3.