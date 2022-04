Federal A: Gimnasia y una visita a Boca Unidos en Corrientes

Este domingo, desde las 15:45 el Lobo de Hernán Orcellet visita a Boca Unidos de Corrientes en partido que será arbitrado por el salteño Federico Guaymas Tornero.

Depro recibe a San Martín de Formosa y Juventud tiene fecha libre.

Gimnasia jugó amistosos en la semana con San Jorge. Foto Dep. Digital.

Tras el empate como local ante Antoniana, el primer equipo de Gimnasia se enfrentará ante la difícil misión de sumar de visitante, una asignatura que le costó mucho en el pasado campeonato. Salvo constadas excepciones Gimasia volvió con las manos vacías cada vez que salió a la ruta.

Para afrontar este viaje el Lobo jugó tres amistosos entresemana ante San Jorge de Villa Elisa.

El jueves, viernes y sábado entrenó en el Núñez, para viajar después del almuerzo sabatino rumbo a Corrientes para medirse con Boca Unidos.

Quien no será de la partida será Ricardo Noir, quien no estuvo en la práctica de este jueves, sería otra de las bajas junto a la de Luciano Leguizamón quien, junto a Nicolás Torres, realizaron trabajo diferenciado junto a Gregorio Etcheverry, el kinesiologo del equipo. En tanto que Brian Bustos y Damián Cebreiro entrenaron junto a unos de los entrenadores de arqueros del plantel, Julio Santa Coloma.

PROGRAMA

15:45: BOCA UNIDOS vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

Árbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta).

Asistentes: Luciano Agustín Díaz (Salta) y María Soledad Ríos (Resistencia).

Cuarto árbitro: Rodrigo Edgardo López (Resistencia).

Goyo Etcheverry junto a Luciano Leguizamón y Nicolás Torres entrenando «diferenciado»,

LOS OTROS PARTIDOS

El programa completo de la Zona Norte es el siguiente:

Sábado

20:00: Crucero del Norte vs. Sportivo Belgrano (San Francisco)

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Domingo

15:30: DePro vs. San Martín (Formosa)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto).

16:00: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero).

16:00: Unión (Sunchales) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: Lucas Cavallero (Villa Constitución).

16:30: Juventud Antoniana (Salta) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Guillermo González (Resistencia).

16:30: Sportivo Las Parejas vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba).

19:00: Atlético Parana vs. Douglas Haig (Pergamino)

Árbitro: Marcelo Sanz (Coronel Vidal).

Libre: Juventud Unida (Gchú.).