Federal A: Gimnasia y una visita de riesgo ante Sarmiento(R)

El Lobo no detiene su marcha y este domingo visitará a Sarmiento de Resistencia, por la fecha 9 de la Zona Norte del Federal A. Gimnasia viene de golear de local a Sportivo Belgrano, mientras el Decano chaqueño perdió ante Juventud Unida de visitante.

Esta tarde desde las 15:30 Gimnasia y Esgrima visitará a Sarmiento de Resistencia en el marco de la novena fecha del Federal A, con el arbitraje de Federico Tornero Guaymas, Asistentes Sergio Pérez y Waltar Cardozo, 4to árbitro, Luciano Díaz, todos de Salta Capital.

Tras la victoria del miércoles ante Sportivo, Gimnasia se puso a trabajar en vistas a este partido en Resistencia. Orcellet no podrá contar con Agustín Griego por haber sido expulsado. Por lo que está obligado a cambiar el once titular, aunque no fue confirmada la alineación.

El Lobo llega 8vo en la tabla con 11 puntos, 3 G,2 E, 2 P en 7 partidos y su rival está 3ero con 15 puntos en 8 partidos 4 G, 3 E, 1 P y viene de caer ante Juventud Unida en Gualeguaychú.

Pa el local, luego de lo que fue la dura derrota en Gualeguaychú frente a Juventud Unida por 1-0, el plantel de Sarmiento de Resistencia retornó a los entrenamientos con la dirección de Leonardo Fernández pensando en el partido de este domingo ante el Lobo.

Por su parte los demás entrerrianos tendrán duros compromisos, Depro reciba a Sportivo Las Parejas en el Delio Esteban Cardozo, Atlético Paraná visita a Unión de Sunchales y Juventud Unida visita a Douglas Haig en Pergamino el próximo rival de Gimnasia.

PRÓXIMA FECHA (9ª)

Unión de Sunchales vs. Atlético Paraná.

Depro vs. Sportivo Las Parejas

San Martín vs. Crucero del Norte

Central Norte vs. Juventud Antoniana

Defensores de Belgrano vs. Boca Unidos

Douglas Haig vs. Juventud Unida

Sarmiento vs. Gimnasia y Esgrima

Sp. Belgrano vs. Racing (Cba.)

Libre: Gimnasia y Tiro.