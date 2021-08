Federal A Gran victoria de Gimnasia de visitante en Las Parejas

Gimnasia fue el Lobo del Lobo, ganó por primera vez en Las Parejas y se prendió en la lucha por los puestos de clasificación. Tras un primer tiempo parejo, en la 2da etapa tuvo varias chances, hasta que Damián Gonzalez la encontró en el área y la mandó a la red.



En el adelantado de la fecha 18° había duelo de Lobos en “La Perrera” como le dicen al estadio de Sportivo, un recinto esquivo a las alegrías de Gimnasia, ya que hasta ayer nunca había podido ganar. Pero las rachas están para romperse y el Lobo que venía de romper una racha adversa de local, volvió a ganar de visitante después de aquel debut en la fecha 2 ante Douglas. Además le rompió una racha de nueve partidos sin derrotas a Sportivo.

En un primer tiempo parejo donde el local salió a buscarlo al partido cerca del arco de Bustos, a través de Salvatierra, Lavezzi o Brignone. La defensa bien parada en el fondo, daba garantías al igual que el uno. Gimansia empezó a crecer a través del juego de Oviedo y Favre, creando para González o García.

Ambos tuvieron situaciones claras que no lograron concretar, pero se fueron al vestuario sin abrir el marcador. Un terreno dificil hacía dificil el juego por abajo por lo que la idea de ambos era, apostar a la velocidad y la salida rápida del mediocampo.

En la segunda etapa Gimnasia fue el gran protagonista, se paró más adelnate y fue decididamente a buscar el partido a campo rival, así fue que tuvo un par de situaciones. Primero un remate de Musico, luego Tarasco se lo perdió en la boca del arco. El mismo Tarasco la estrelló en el travesaño y Favre la mandó por arriba antes de los 10′. Sportivo respondió con Lavezzi que le quedó boyando en el área chica y la mandó por arriba.

Gimnasia siguió presionando y saliendo rápido, Favre se la puso cara a cara a Tarasco que el arquero Ramírez llegó antes. Bustos le tapó a Lavezzi el primero y Acosta reventó el travesaño. Luego Leo López se mandó por el centro y remató cruzado pero Ramíraz contuvo.

Cuando el partido bajó el ritmo y se encaminaba al cero a cero, Gimnasia movió el banco para darle aire al equipo, Roque Gonzalez primero, Juanma Rodríguez y Schlotthauer, saltaron al campo. A los 33′ el Lobo ganó un córner y la pelota quedó muerta en el área y Damián González que además de dar muchas garantías atrás, pagó con gol la confianza de Orcellet que lo mandó de titular desde que llegó.

Sportivo lo buscó y Gimnasia tuvo varias para liquidarlo y perdonó, algo que contra otro rival puede costar caro. Fue victoria para Gimnasia que lo buscó siempre y ligó lo que en otros partidos sufrió. Además generó muchas situaciones de gol, algo que le venía costando. La victoria lo mete entre los 8 pero falta el resto de la fecha. Por lo pronto el miércoles recibe a Boca Unidos desde las 15:30 y el domingo siguiente visitará a Juventud Unida.

SÍNTESIS

SPORTIVO LAS PAREJAS 0 – GIMNASIA Y ESGRIMA 1

Sportivo: Álvaro Ramírez; Julián Acosta, Rodrigo Lechner, Maximiliano Romero y Luciano Lapetina; Santiago Briñone, Maximiliano Ribero, Valentín Quiroga y Santiago Gutiérrez; Agustín Lavezzi y Daniel Salvatierra. DT: Leonardo Fernández.

Gimnasia: Brian Bustos; Leonel Ríos, Juan Gómez, Damián González y Antonio Rafael Ríos; Agustín García o Brian, Enzo Oviedo, Agustín Favre y Nicolás Musico; Franco González y Rubén Darío Tarasco. DT: Hernán Orcellet.

Gol: ST 32′ Damián González (GE).

Cambios: ST 10′ Juan Acosta x Lapetina y Nahuel Speck x Briñone (SLP); 22′ Roque González x García (GE) y S. Gioria x Lechner (SLP); 29′ Juan Manuel Rodríguez x Musico y Martín Schlotthauer x González (GE); 32′ Nicolás Retamar x Gutiérrez (SLP); 37′ Juan Carlos Ardetti x Oviedo y Emilio Lazza x López (GE).

Amonestados: Maxi Ribero (SLP) y Agustín García, Damián Hernández (GE).

Cancha: estadio ‘La Perrera’ (Sp. Las Parejas). Árbitro: Guillermo Adrián González.(Resistencia). Asistentes: Fernando Abel Brillada y Rodrigo Edgardo López (Resistencia). Cuarto árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto).

La fecha completa es la siguiente

El sábado:

15:00 hs.: Juventud Unida vs. Chaco For Ever

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes).

15:30 hs.: DePro vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Karim (Chascomús)

15:30 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Crucero del Norte (Posadas)