Federal A: Hay duelo de entrerrianos y Juventud en busca de un poco de aire

En el resto de los partidos que componen la 8va Fecha de la Zona Norte del Federal A, en Paraná habrá cruce de entrerrianos entre Atlético Paraná (5pts) y el Depro (1pto) desde las 15:30 en cancha del Gato. Ambos vienen con un arranque malo del torneo y solo están por encima de Juventud Unida (0pts).



Juventud por su parte recibe a Sarmiento de Resitencia que se ubica tercero con15 puntos y es uno de los animadores del torneo hasta el momento. Racing el puntero quedará libre y el escolta Crucero será local de Central Norte en Misiones.



El Resto de la 8va Fecha:

14:00: Crucero del Norte vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: César Antonio Ceballo (Córdoba).

14:30: Juventud Unida vs. Sarmiento.

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

15:30: Atlético Paraná vs. Depro

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia).

20:15: Sportivo Las Parejas vs. San Martín

Árbitro: José Díaz (Villa Mercedes)

20:30: Boca Unidos vs. Douglas Haig

Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia).

21:30: Gimnasia y Tiro vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes)

Libre: Racing (Cba.)