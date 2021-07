Federal A: Laureiro deja Depro para irse al Capiatá de Paraguay

El elisense deja Depro para mudarse a la segunda división del futbol paraguayo. Para el jugador formado en San Jorge será la primera etapa en el exterior. Por su parte Juan Manuel Ferreira se incorpora al Depro proveniente de San Martín de Mendoza.

Laureiro junto a Enzo Pérez en el partido por Copa Argentina ante River.



Johan Laureiro cierra una etapa inolvidable Defensore, donde se había convertido en una pieza clave tanto en la etapa de Hernán Orcellet como con Sergio Chitero. Pero el caso que la posibilidad de jugar en otra liga y además en el exterior terminó por convencer al joven surgido en San Jorge de Villa Elisa, que llegara a Deportivo Capiata a préstamo hasta fin de año.

Laureiro jugó su ultimo partido con el azulgrana ante Boca Unidos el pasado domingo y en sus redes dejó un mensaje para su ex club: “Hoy me toca partir nuevamente de @club_depro y no tengo más que palabras de agradecimiento para mis compañeros, dirigentes y colaboradores que siempre se portaron de 10 conmigo. Dejo muchas cosas de lado para poder ir en busca de mis sueños!!!”

Depro ni lerdo ni perezozo buscó los servicios del ex Gimnasia, Juan Manuel Ferreira que jugó el Federal Amateur para San Martín de Mendoza.