Federal A: Nico Torres festejó su cuarto ascenso en Madryn

El uruguayense Nicolás Torres se incorporó hace poco mas de un año a Deportivo Madryn y no tardó mucho en convertirse en un referente de la defensa. A medidados de este año, se le unió a Agustín Griego y éste jueves celebraron el ascenso a la Primera Nacional.

Aunque ambos estuvieron ausentes por sendas lesiones, tanto Nico Torres como Agustín Griego celebraron cuando el cabezazo goleador de Sebastián Jeldres a los 18’ del segundo tiempo le dio el triunfo a Deportivo Madryn por 1-0 sobre Racing de Córdoba en la Final del Torneo Federal A, disputada este jueves por la tarde en el estadio de Arsenal de Sarandí.

Título y ascenso, coronando una tremenda campaña, para los del Sur del país que por primera vez en su historia jugará en la Segunda división (Primera Nacional) del fútbol argentino.

Si bien no estuvieron en la tarde consagratoria, dos entrerrianos fueron parte del logro: Nicolás Torres y Agustín Griego, ambos oriundos de Concepción del Uruguay y con paso por Gimnasia y Esgrima.



Torres, de 38 años, llegó al “Depor” para la definición de la temporada anterior, proveniente de Chaco For Ever y cuando tenía casi todo arreglado con DEPRO. Surgido en Rivadavia el uruguayense, defensor o mediocampista, tuvo dos grandes ciclos en Tigre y Colón de Santa Fe y también una experiencia internacional en Atlante de México. De regreso jugó en Quilmes, Ferrocarril Oeste y tuvo un segundo ciclo en Gimnasia.

Griego es un producto del elenco “Mensana”, hasta emigrar a Deportivo Madryn, donde debutó con un gol y alternó titularidad con banco de suplentes, hasta que una lesión lo dejó fuera del equipo en la final.

Quien terminó masticando bronca fue el concordiense Diego Jara, ingresando un puñado de minutos en la delantera de Racing, pero generando algunas ocasiones de riesgo. La “Joya” cuenta con 6 ascensos en su carrera y no se aleja del sueño de repetir, ya que la “Academia” tendrá revancha en el Reducido, donde ingresará en cuartos de final.