Federal A: Para Depro es coherente la decisión de postergarlo

El Torneo Federal A debía comenzar sus entrenamientos el próximo 7 de septiembre, pero la dirigencia en su totalidad decidió postergarlo. La postura de Defensores de Pronunciamiento aprueba esta decisión, argumentando con la situación económica y las diferencias entre las regiones ante el coronavirus (covid-19).



El interior del país tendrá que esperar para volver a ver fútbol. Los dirigentes de clubes del Torneo Federal A y representantes del Consejo Federal (organismo que los nuclea dentro de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-) mantuvieron una reunión cuyo principal anuncio fue la postergación del retorno de los entrenamientos.



Inicialmente, los clubes de la tercera divisional del fútbol argentino tendrían permiso para volver a trabajar desde el 7, sin embargo, luego de este cónclave quedó definida la postergación de esa fecha y se anunció una nueva reunión para el 15 de ese mes. La nueva fecha tentativa para el retorno a las prácticas fue determinada para el 27 de ese mes. De ser así, el regreso del campeonato sería recién en noviembre.



A lo ya expresado por Juventud Unida, se sumó la postura de Defensores de Pronunciamiento, representado por su presidente Yari Gurnel. “Pudimos expresar nuestro pensamiento unánime de que no estamos en condiciones de volver a los entrenamientos el 7 de septiembre”, sostuvo el presidente del Azulgrana.



“Principalmente que no se puede armar un cronograma hasta no saber la evolución de la pandemia. Los clubes somos de distintas regiones y la realidad es muy diferente. Además no hay permisos para viajar ni para hospedarse. No hay dinero, estamos todos complicados económicamente. Fue una decisión consensuada y coherente”, valoró el titular del elenco entrerriano que debe afrontar su partido ante River Plate por Copa Argentina.



Para finalizar, manifestó: “La próxima reunión será el 15 de septiembre, pero ya empezamos a trabajar en formar comisión para evaluar y resolver como se definirá el campeonato en cada zona”. Mientras tanto, se discute la disputa de un hexagonal final con los puntos ya obtenidos (Depro clasificaría) o terminar con la disputa del campeonato vigente.