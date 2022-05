Federal A: Perdieron los entrerrianos, el Depro, el Juve y el Gato

El día sábados se disputó el grueso de la fecha 6° de la Zona B del Federal A, donde Gimnasia tuvo fecha libre y se mantiene en puestos de clasificación pero los tres equipos entrerrianos sufrieron derrotas que los mantienen en el fondo de la tabla.



En Gualeguaychú en su cancha Juventud Unida cayó derrotado claramente por el puntero, Racing de Córdoba, que lo venció por 3 a 0. El equipo de Norberto Acosta, al igual de lo ocurrido en nuestra ciudad, no mostró reacción alguna y densos nubarrones se ciernen sobre el entrenador.

Mientra que Depro cayó en su visita a Unión de Sunchales que terminó ganándole por 2 a 0 con anotaciones de Martín Rodríguez y Brian Otero, ambas en el segundo tiempo.

Por su parte el recientemente ascendido, Atlético Paraná perdió, de local, ante Central Norte de Salta, con gol de Fabricio Reyes a los 29 minutos del complemento. En el equipo de Tony Fontana fue expulsado Santiago Gioria, pocos minutos después del gol visitante.

Con estos resultados los tres equipos ocupan las últimas posiciones; Atlético Paraná, 4 puntos; Depro, 1 y Juventud Unida 0. Estos dos últimas ya tuvieron fecha libre.







PRÓXIMA FECHA (7ª): Depro vs. Gimnasia y Tiro, San Martín vs. Atlético Paraná, Central Norte vs. Sportivo Las Parejas, Douglas Haig vs. Juventud Antoniana, Sarmiento vs. Boca Unidos, Racing vs. Gimnasia y Esgrima. Libre: Unión (Sunchales).