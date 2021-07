Federal: A punta de pistola, asaltó una agencia de tómbola

El delincuente ingresó al local, apuntó la dueña con una pistola y se llevó “la recaudación de varios días”, dijo el comisario Aguiar. Informó que la mujer planeaba realizar un deposito en el banco, pero no llego. Ocurrió esta mañana en la Agencia 1278 “El Acierto”, ubicada en calle Buenos Aires al 500.

Según informó el jefe de la Departamental de Policía de Federal, comisario Aguiar, “el delincuente apuntó con un arma a la dueña de la tómbola y la obligó a entregarle todo el dinero que tenía. Eran más de 300.000 pesos ya que se trataba de la recaudación de varios días”.

Además, señaló que la víctima tenía planeado realizar un deposito en el banco “para no tener todo el dinero en el local, pero no lamentablemente la asaltaron antes”. Se trata de un hecho inusual, ya que “la zona es muy tranquila, no han ocurrido robos en barrio, menos durante a mañana”.